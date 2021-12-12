رجل يتلقى لقاح كورونا 10 مرات في يوم واحد.. تعرف عليه

فتحت السلطات النيوزيلندية تحقيقا بعد ادعاءات بشأن تلقي رجل لقاحا ضد فيروس كورونا 10 مرات في يوم واحد.

وقال موقع (ستاف) الإخباري النيوزيلندي، إن الرجل قد يكون حصل على مال مقابل تلقيه اللقاحات بالنيابة عن أشخاص آخرين، في تصرف وصفه مسؤولون بأنه “غبي وأناني”.

وأوضحت مديرة برنامج التطعيم (استريد كورنيف) للموقع الإخباري أن وزارة الصحة في البلاد تأخذ هذا الأمر على محمل الجد.

وتابعت كورنيف إننا “متخوفون بشأن هذا الوضع، ونعمل مع السلطات المعنية”.

وأضافت أن “وجود التطعيم بشكل غير دقيق وعشوائي لا يعرضك فحسب للخطر، إنما يعرض أصدقاءك وأسرتك ومجتمعك لمخاطر وكذلك فرق الرعاية الصحية التي تعالجك”.

يشار إلى أنه في نيوزيلندا لا يتعين على المواطنين كشف هوياتهم عند تلقي اللقاح.

وتلقى نحو 89% من مواطني نيوزيلندا تطعيماً كاملاً.

بدورها قالت عالمة اللقاحات في جامعة أوكلاند والأستاذة المساعدة (هيلين بيتوسيس هاريس) للموقع الإخباري (ستاف) إن هناك بيانات محدودة حول ما يمكن أن يحدث لشخص حصل على 10 لقاحات لفيروس كورونا في يوم واحد، حيث لم تغطِ الدراسات مثل هذه الجرعات الزائدة.

وأضافت أنه “عمل غبي حقًا”.

وفيما يتعلق بأي آثار طويلة المدى قد يعاني منها الرجل، قالت إنه من المحتمل أن يكون بخير لأن اللقاح سيغادر جسده في غضون أيام قليلة.

وأضافت أنه على الرغم من أن الرجل سيكون لديه مناعة ضد فيروس كورونا، إلا أنه لم تكن هناك مكاسب إضافية من تلقي الكثير من التطعيمات، حيث إن الاستجابة المناعية المحفزة سوف تستقر.