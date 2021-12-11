بسبب كورونا.. زيادة التعاطي وارتفاع حالات الجرعات المفرطة من المخدرات

قال المعهد الوطنيّ للمعلومات حول الصحّة في كندا أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على الصحة العقلية للناس.

وأفاد أن إحدى عواقبها كانت زيادة زيارات غرف الطوارئ ودخول المستشفيات بسبب استخدام بعض المواد المخدرة لا سيما المواد الأفيونية.

وبلغت نسبة دخول غرف الطوارئ في البلاد بسبب تعاطي الكحول والكوكايين والحشيش، ذروتها ما بين مارس/آذار 2020 ويونيو/حزيران 2021.

رجالًا ونساء

وأوضحت شبكة (راديو كندا) أن عدد زيارات غرفة الطوارئ لتعاطي المخدرات زاد بشكل خاص في مقاطعة ساسكاتشوان بنسبة 21٪ ومقاطعة جزيرة الأمير إدوارد بنسبة 39٪.

وزادت نسبة دخول المستشفى في مقاطعة مانيتوبا بنسبة 19٪ وفي ألبرتا بنسبة 16٪، ووفقًا لبيانات المعهد تُعزى معظم الأسباب للأضرار الناجمة عن استخدام المواد الأفيونية والقنب.

وزادت زيارات غرفة الطوارئ بسبب استخدام المواد الأفيونية، بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 ويونيو/حزيران 2021، بنسبة 36٪ وسُجلت هذه الزيادة بشكل خاص بين الرجال.

وشهدت أونتاريو أكبر زيادة في عدد الحالات التي تدخل المستشفى بسبب المخدرات بما يقرب من 5 آلاف و500 زيارة لغرفة الطوارئ، كما زاد عدد زيارات قسم الطوارئ وعدد حالات دخول المستشفى بسبب تعاطي القنب بنسبة 14٪، وقد كانت النسبة الأعلى بين هؤلاء من النساء.

أفاد المعهد الكندي للمعلومات حول الصحة، بأن عدد زيارات غرفة الطوارئ بسبب استهلاك الكحول انخفض بنحو 10٪، وتحديدا بين الشباب، ويُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى إغلاق الحانات والمطاعم.

أصحاب الدخل المنخفض

سُجلت نسبة الزيادة في دخول المستشفى بسبب المخدرات أعلى 3 مرات تقريبًا بين ذوي الدخل المنخفض مقارنة مع ذوي الدخل المرتفع.

وشكلت الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و24 عامًا ما يقرب من 40٪ من زيارات قسم الطوارئ.

و​​أعلنت حكومة كولومبيا البريطانية أنّ 201 شخصا راحوا ضحيّة الجرعات المفرطة من المخدّرات في تشرين الأوّل أكتوبر الماضي.

وأوضح تقرير لشبكة (راديو كندا) أنّ هناك 6 وفيات في اليوم في المقاطعة بسبب المخدرات، وقد أحصى مكتب الوفيات، بين مطلع 2021 وتشرين الأوّل أكتوبر الماضي، ألف و782 حالة وفاة بسبب الجرعات المفرطة، وهو أكثر من إجمالي العدد طوال العام الماضي.

وشكّلت الجرعات المفرطة السبب الأوّل في حالات الوفاة لدى الشباب بين 19 و39 عاما من العمر.