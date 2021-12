تايوان تبحث في إمكانية انتقال فيروس كورونا إلى البشر من خلال “عضة فأر”

أعلنت السلطات الصحية في تايوان أنها بدأت البحث في إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد إلى البشر من خلال “عضة فأر”.

جاء ذلك في أعقاب إصابة موظفة في مختبر شديد الحراسة في البلاد بالفيروس بعدما تعرضت للعض في مناسبتين منفصلتين من قبل فأر تجارب بالمعمل مصاب بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونغ في تصريحات صحفية، الخميس، إن موظفة المختبر وهي شابة في العشرينات من عمرها “ثبتت إصابتها بكورونا هذا الأسبوع بعد ملامستها للفيروس أثناء عملها في أكاديميا سينيكا أكبر معهد للأبحاث في تايوان، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.

وأضاف أن الموظفة لم تسافر إلى الخارج مؤخرا كما أنها تلقت جرعتين من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا.

