تايوان تبحث في إمكانية انتقال فيروس كورونا إلى البشر من خلال “عضة فأر”

أعلنت السلطات الصحية في تايوان أنها بدأت البحث في إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد إلى البشر من خلال “عضة فأر”.

جاء ذلك في أعقاب إصابة موظفة في مختبر شديد الحراسة في البلاد بالفيروس بعدما تعرضت للعض في مناسبتين منفصلتين من قبل فأر تجارب بالمعمل مصاب بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونغ في تصريحات صحفية، الخميس، إن موظفة المختبر وهي شابة في العشرينات من عمرها “ثبتت إصابتها بكورونا هذا الأسبوع بعد ملامستها للفيروس أثناء عملها في أكاديميا سينيكا أكبر معهد للأبحاث في تايوان، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.

وأضاف أن الموظفة لم تسافر إلى الخارج مؤخرا كما أنها تلقت جرعتين من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا.

NEW – Scientist bitten twice by a lab mouse in #Taiwan while running experiments on different coronavirus variants before testing positive for the virus. It is the island's first local confirmed case in over a month. — Disclose.tv (@disclosetv) December 10, 2021

وبينما أكد الوزير تعرض الموظفة للعض من قبل فأر مصاب بفيروس كورونا إلا أنه شدد على “الحاجة إلى المزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كانت العضات هي مصدر انتقال الفيروس”.

وتعتقد السلطات التايوانية أن الموظفة ربما قد تكون مصابة بمتغير دلتا وصنفتها بأنها “أول حالة محلية مصابة بكورونا منذ أسابيع”.

وحددت السلطات بتايوان 94 شخصا تواصلوا مع موظفة المختبر منذ إصابتها ومعظمهم من زملائها وأصدقائها المقربين وهم يخضعون حاليا للحجر الصحي. وجاءت نتائج الاختبارات سلبية لـ80 منهم.

وعملت الموظفة المصابة في مركز أبحاث الجينوم التابع لأكاديمية سينيكا الذي يضم واحدا من 18 مختبرا للسلامة الحيوية من المستوى 3 في تايوان وهو ثاني أعلى تصنيف أمني.

وتضمنت الأبحاث التي أجريت في المختبر جمع ونشر مسببات الأمراض والاختبارات الميكروبيولوجية والمناعة على أساس الخلايا وتقييم فعالية اللقاحات والمواد المساعدة في النماذج الحيوانية الصغيرة.

يشار إلى أن وزير الصحة التايواني طمأن المواطنين وقال إنه “من غير المرجح أن تؤدي عدوى موظفة المختبر إلى تفشٍ جديد واسع النطاق للفيروس بعد أن جاءت نتيجة معظم الذين اختلطوا بها سلبية”.

وسجلت تايوان آخر حالة محلية مصابة بفيروس كورونا في 5 نوفمبر الماضي ما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود المفروضة على النشاطات الحياتية خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل تدريجي.

ومنذ بداية الجائحة عام 2019، أبلغت تايوان عن أكثر من 14 ألف و500 إصابة بفيروس كورونا وما لا يقل عن 848 وفاة.