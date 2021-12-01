تصريح مطمئن من الصحة العالمية بشأن قدرة اللقاحات على مواجهة أوميكرون

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنه لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله “تشير مؤشرات مبكرة إلى أن معظم الإصابات بالمتحور أميكرون بسيطة ولا توجد حالات خطيرة”.

وأضاف “نعمل مع خبرائنا في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض”.

وأشار إلى أن “ظهور المتحور أوميكرون يبين أهمية أن نبقى يقظين”، مشددا على أنه “من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم” ولفت إلى تفهّم المنظمة للضغوط التي تواجهها الحكومات والمجتمعات في إيجاد توازن بين الحفاظ على نشاط الاقتصاد والتخفيف من مخاطر الجائحة.

وتحدث المسؤول عن حملات التلقيح الخاصة بكوفيد-19 قائلا “نسبة من تلقوا التطعيم لم تصل إلى 10% في 7 دول بمنطقة شرق البحر المتوسط”.

ولفت إلى أن “عدم المساواة في توزيع اللقاحات لا يزال من أكثر الأسباب مدعاة للقلق في المواجهة مع الجائحة”.

وقال المسؤول إن “24 دولة ربما سجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون حتى الآن”.

وفيما يتعلق بفترة حضانة الفيروس قال المسؤول “لا سبب لدينا للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى”.

وأكد على أن “البيانات الأولية تظهر أن اختبارات الكشف عن كوفيد-19 الحالية لم تتأثر كثيرا بأوميكرون”، مضيفا أنه “لا حاجة لتطوير لقاح جديد، يحتاج منتجو اللقاحات فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الحالية”.

ودعا المسؤول الدول إلى “تكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن أوميكرون”، مشيرا إلى أن “منظمة الصحة العالمية وافقت اليوم على بدء عملية لصياغة اتفاق لتعزيز الوقاية من الأوبئة”.

ونبّه المسؤول إلى رصد أكثر من 40 تحورا مرتبطا بسلالة أوميكرون، محذرا من أن “الناس يريدون التخلي عن تدابير السلامة ولكن بدونها سيكون هناك المزيد من المتحورات”.

والخميس، أعلن علماء من جنوب أفريقيا اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس المسبب لكورونا، وحذّرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من خطر “مرتفع للغاية” جراء تفشي أوميكرون على مستوى العالم.