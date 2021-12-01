بعد نجاح لقاح كورونا.. بيونتيك الألمانية تطور علاجات “مناعية فردية” للسرطان

تعزز شركة (بيونتيك) الألمانية للأدوية جهودها للبحث عن دواء مناعي مضاد للسرطان، وذلك بعد نجاحها في تطوير لقاح مضاد لكورونا.

وأعلنت الشركة عن ذلك خلال احتفال، اليوم الأربعاء، بمناسبة “استكمال بناء أول مرفق من نوعه في العالم لتصنيع منتجات فردية (تقدم خيارات تركيبية لكل فرد) للعلاج المناعي للسرطان”، حسب مؤسس بيونتيك، أوغور شاهين.

وفي حال نجاح أعمال التطوير الراهنة، من المنتظر توفير أكثر من 10 آلاف وحدة سنويا من العلاج المصمم لمرضى السرطان.

وتعتمد بيونتيك في تطوير هذا العلاج على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال الذي اعتمدت عليه في إنتاج لقاح كورونا.

وقالت زوجة شاهين والمشاركة في تأسيس الشركة أوزليم توريشي إن “بيونتيك تنتهج طريقتين في العلاج المناعي المضاد للسرطان”.

وأوضحت أن الطريقتين تمران في الوقت الراهن بالمرحلة الثانية من التجارب السريرية وتهدفان إلى علاج سرطان القولون والجلد الداكن.

وأشارت توريشي إلى أن بيونتيك تأسست قبل 13 عاما “مدفوعة بالأمل” في تطوير عقاقير مخصصة لعلاج مرضى السرطان، لافتة إلى أن هذا هو السبب في اعتزازها الشديد بالمرفق المستقبلي لبيونتيك.

واعترف شاهين بأن بيونتيك تخوض بهذا مغامرة على صعيد العمل التجاري وقال إنه “لا يوجد ضمان” بأن الأبحاث ستنجح في النهاية.

وأضاف أنه إذا نجح كل شيء فإن بيونتيك ستكون لديها الإمكانية للشروع في الإنتاج سريعا.

ويذكر أن مرفق الإنتاج المستقبلي والذي من المنتظر أن يبدأ العمل في 2023، يقع في منطقة تجارية تبعد دقائق قليلة عن مقر الشركة في ماينتس (جنوب غرب ألمانيا) ومن المنتظر أن يعمل في المرفق الجديد 500 شخص.