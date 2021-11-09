بينها تغيير العادات ونمط الغذاء وممارسة الرياضة.. 10 نصائح للإقلاع عن التدخين

يحاول الكثيرون الإقلاع عن عادة التدخين الضارة للشخص المدخن أو البيئة المحيطة به، إلا أن بعضهم يجد صعوبة كبيرة في ذلك ما يدفعهم للبحث عن وسائل تساعدهم على تحقيق تلك الغاية.

وتؤكد الدراسات العلمية أن للتدخين آثارا سلبية لا تعد ولا تحصى على جسم الإنسان وصحته، وأنه من أبرز مسببات مرض السرطان وعلى رأسها سرطان الرئة. كما أن التدخين وراء الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض الشُعب الهوائية المزمنة وأمراض أخرى.

وقدم الطبيب في مستشفى أرزينجان الحكومي في تركيا إبراهيم طوبال علي مجموعة من النصائح من أجل الإقلاع عن التدخين وهي كما يلي:

اختر يومًا للإقلاع عن التدخين والتزم بذلك اليوم وتحدث إلى الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين وشاركهم تجاربهم، واحصل على الدعم من العائلة والأصدقاء غير المدخنين وإن احتاج الأمر بإمكانك أخذ المساعدة من طبيبك.

خذ بعين الاعتبار المخاطر الصحية وعلى رأسها السرطان وكل الأمراض والحالات المحتملة حدوثها واكتبها على ورقة وعلقها في مكان بحيث يمكنك رؤيتها دائمًا.

لاحظ عادات التدخين وسلوكياتك بحيث يمكنك تغيير عاداتك التي تساهم في تدخينك للسجائر ومارس هوايات أخرى في أوقات التدخين تلك.

للتدخين آثار سلبية لا تعد ولا تحصى على جسم الإنسان وصحته (غيتي)

قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو المشي السريع الخفيف لمدة 20-30 دقيقة يوميًا وذلك لطرح تلك السموم من الجسد واسترجاع صحة الرئتين إلى ما كانتا عليه قبل التدخين وستلاحظ الفرق بعد ذلك.

تحكم بإرادتك واجعل جل اهتمامك في تركك لهذه العادة برميك للسجائر بعيدًا، ووضع جميع إكسسواراتها بعيدًا عن منزلك وسيارتك ومكان عملك وتخلص من الولّاعات وأعواد الثقاب التي تذكرك بالسجائر وتذكر أن أعراض الانسحاب من هذه الآفة ستستمر لبضعة أسابيع فقط.

حاول أن تتجه إلى الغذاء الصحي ولا تنسَ أن من أعراض وقف التدخين شعور الجسم بالجوع فلا تضعف لهذا الشعور وتبدأ باستهلاك الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وقم باستبدال ذلك بالمكسرات من الجوز واللوز والعنب المجفف والتمر.

إذا كان شرب القهوة يشجعك على التدخين فاستخدم العصائر الطازجة والشاي الأخضر وشاي الأعشاب، والأهم من ذلك قم بشرب كميات كثيرة من الماء لتطهير الجسم من السموم.

ابتعد قدر الإمكان عن الأماكن التي يجتمع المدخنون فيها وابقَ في الأماكن التي يكون فيها التدخين ممنوعًا.

استعن بأدوية الإقلاع عن التدخين وذلك بذهابك إلى طبيبك الخاص وهو سيصف الأدوية اللازمة من أقراص وعلكة (لبان) النيكوتين أو قم بالتوجه إلى المراكز الخاصة بذلك.

كلما شعرت بالحاجة إلى التدخين قم بمضغ العلكة حيث سيعطيك ذلك شعور بامتلاء الفم وانشغاله بشيء آخر.

وكانت دراسة حديثة قد كشفت أن المدخنين الذين يقلعون عن السجائر قبل سن الـ 45 يمكن أن يقضوا تقريبًا على خطر الوفاة بسبب سرطان الرئة.

كما أن المدخنين الذين أقلعوا عن التدخين في العقد الخامس إلى أوائل العقد السادس قللوا بشكل كبير من خطر الوفاة بالسرطان.

وكان المدخنون أكثر عرضة للوفاة بالسرطان بثلاث مرات -غالبًا سرطان الرئة – مقارنة بالأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا.

وتشير الدراسات إلى أن ​​خطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالتبغ ينخفض بشكل كبير بمرور الوقت بعد التوقف عن التدخين.

وقال الباحثون إن النتائج الجديدة تؤكد على أهمية وفاعلية الإقلاع عن التدخين في أقرب وقت ممكن.