تستهدف الجمال والإنجاب والصحة النفسية.. ما لا تعرفينه عن تكيس المبايض (فيديو)

تكيس المبايض متلازمة تصيب 20% من نساء العالم، غالبيتهن لا تعرفن أنهن مصابات حتى تظهر الأعراض، فهل هو مرض خطير؟ وما هو العلاج؟

الأمر المحير في تكيسات المبيض أن أعراضها تتشابه مع كثير من الأمراض، ويصعب تشخيصها إلا بمساعدة طبيب ماهر.

وفي لقاء تفاعلي على الجزيرة مباشر أوضحت اختصاصية أمراض النساء والولادة زريفة الشحادات، ماهية المرض وأعراضه وكيف يمكن النجاة منه.

وقالت الطبيبة لبرنامج (مع الحكيم) إن تكيس المبايض هو حالة شائعة لدى 20% من النساء في سن النشاط التناسلي، وهو من سن 12 إلى 45 سنة.

وأضافت أنه عبارة عن خلل هرموني شائع ويبدأ من الغدة النخامة وينتهي بالمبيض، ويسبب ارتفاعًا في الهرمون الذكري عند النساء سواء في الفتيات أو السيدات.

ويؤدي ارتفاع الهرمون الذكري إلى انعدام الإباضة المزمن، وتكون النتيجة هي تكيسات في المبيض.

مرض تكيسات المبيض يستهدف الجمال والإنجاب والصحة النفسية (غيتي)

وتسبب متلازمة تكيس المبايض انقطاع الدورة الشهرية، وتتراوح تكيسات المبيض من 12 إلى 35 كيسًا توجد في المبيض، مما يعطيه حجمًا أكبر من الطبيعي وتكون على شكل أكياس متراصة تحت قشرة المبيض نتيجة انعدام الإباضة المزمن.

وهذه الحالة تسبب مشكلة حقيقية عند النساء، إذ يستهدف هذا المرض الجمال والإنجاب والصحة النفسية، ولكن حوالي 90% من السيدات المصابات بهذا المرض لا يعلمن بإصابتهن.

أبرز أعراض تكيسات المبيض