إليك البديل.. كيف تأكل بشكل صحي عندما لا تحب الخضار؟

من أسباب ارتباط الخضروات ارتباطًا وثيقًا بـ “الأكل الصحي” هي أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف والسوائل المرطبة، فضلا عن بعض المركبات النباتية الخاصة التي تساعد في مكافحة الأمراض.

كل ذلك مقابل قليل من السعرات الحرارية، وهناك أدلة على أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات قد يكون مرتبطًا بتقليل مخاطر حدوث مشكلات صحية مثل أمراض القلب وزيادة الوزن.

ولكن إذا كنت من غير محبي الخضروات فإليك بعض الأخبار السارة، وفق موقع (ويبمد Webmd) الطبي، إذ يمكنك الحصول على نفس الفيتامينات والمعادن من الفاكهة، فعلى سبيل المثال يحتوي الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والشمام والمشمش والمانجو على فيتامين (أ).

تعد الفاكهة مصدرًا جيدًا للسوائل والألياف (غيتي)

كما يوجد البوتاسيوم في الخرشوف والبروكلي والكيوي والرمان، وأيضًا يمكن الحصول على الفولات من الهليون وبراعم ملفوف البروكسل والبرتقال والبابايا والموز.

وتعد الفاكهة مصدرًا جيدًا للسوائل والألياف، ولكن ضع في اعتبارك أن الفاكهة تميل إلى أن تكون عالية السعرات الحرارية أكثر من الخضروات، فمن المهم متابعة نسبة السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكري.

ويفضل تناول الفاكهة الكاملة بدلًا من شرب العصير للاستفادة من الألياف والشعور بالشبع، ولا تنس أن الحبوب الكاملة والأطعمة البروتينية على غرار اللحم البقري والعدس تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، لذلك استفد من خياراتك في هذه المجموعات أيضًا.