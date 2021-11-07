التصلب والتليف العضلي.. حالات نادرة يمكن علاجها “يدويا” بالكيروبراكتيك (فيديو)

أحد العلاجات التي أثبتت فعاليتها في تخفيف الأمراض العضلية والمفصلية هو العلاج بالكيروبراكتيك أو تقويم العظام يدويًا، وهو نوع من الطب التكميلي يهتم بين العلاقة ببنية الجسم وأدائه، ويحتاج تطبيقه بنجاح إلى متخصص ومتابعة وإشراف طبي.

وفي تقرير رصده برنامج (مع الحكيم) من مركز دوك للعظام في الدوحة، أشار فيه الكيروبراكتور العالمي يافت بيكلي إلى أنه أصبح الآن من الممكن علاج بعض أعراض التصلب والتليف العضلي بالكيروبراكتيك، إذ استعاد بعض المرضى القدرة على اكتساب السيطرة على العضلات والأعصاب.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور الأمريكي يافت بيكلي أخصائي تقويم العظام يدويًا في مركز دوك الطبي -الذي تتعدى خبرته ثلاثين عامًا في مجال الكيروبراكتيك- أنه من بين الأمراض الكثيرة التي يمكن علاجها بتقويم العظام بشكل يدوي يمكن أن نضرب مثالين مهمين.

التصلب المتعدد والتليف العضلي، وهذان المرضان يعاني منهما الكثير من الناس، وما نركز عليه في عيادة تقويم العظام هو الجزء العلوي من العمود الفقري أو الفقرة الأولى التى تسمي الأطلس، ويتم العلاج كالتالي:

أولا: نقوم بالضغط على الفقرة الأولى التي تسمي الأطلس لمدة 8 أو 10 دقائق مع استرخاء المريض.

ثانيا: عندما نلتمس الفقرة ونتفحصها نطلب من المريض أن يرفع رأسه ونستخدم الأدوات الداعمة للفقرات لتتكئ عليها فقرات الأطلس كما هو موضح بالصورة ويستغرق هذا الوضع حوالى 8 أو 10 دقائق أيضًا.

وأضاف ضيف الحلقة أن هذا العلاج يوفر الاسترخاء ويعالج التشنجات، كما أشار إلى أن نسب الشفاء وصلت حوالي 70% أو 80% ولكن الأمر يعتمد على حالة المريض، ففي الحالات العادية قد تستغرق الجلسات حوالي 6 أيام أو أسبوع.

أما في حالات التصلب والتليف والأمراض المزمنة قد يضطر المريض إلى زيارة عيادة تقويم العظام لمدة تتراوح بين 20 أو 25 يومًا، وعادة تحدث الاستجابة في أول أسبوع من العلاج وهو علاج واعد بالنسبة لهذه الحالات الصعبة.