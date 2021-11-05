تخفض الوفيات بنسبة 89%.. فايزر تعلن نتائج أولية إيجابية لحبوبها المضادة لكوفيد

أعلنت شركة فايزر، الجمعة، أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبّة من نوعها أنتجتها لمعالجة مرضى فيروس كورونا تظهر أنها عالية الفعالية.

والدواء هو الثاني من نوعه بعد الحبوب التي أنتجتها شركة (ميرك).

ونجح الدواء الذي أطلق عليه (باكسلوفيد) بنسبة 89 % في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بفيروس كورونا والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد، وفق النتائج السريرية.

وقالت الشركة التي تسوق أحد اللقاحات الرئيسية ضد كورونا إنها تعتزم تقديم هذه النتائج “في أقرب وقت ممكن” إلى إدارة الأغذية والأدوية للحصول على إذن لاستخدام الدواء بشكل طارئ.

والخميس، أصبحت المملكة المتحدة أول بلد يسوق العلاج المماثل الذي طورته مجموعة ميرك الأمريكية بينما تجري دراسته في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتعمل الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق تقليل قدرة الفيروس على التكاثر وبالتالي إبطاء المرض،.

وتمثل هذه العلاجات مكملا للقاحات للحماية من فيروس كورونا.

وتستند النتائج الأولية لشركة فايزر إلى التجارب السريرية التي أجريت على أكثر من 1200 من البالغين أصيبوا بكورونا وكانوا عرضة لخطر الإصابة بحالة شديدة من المرض.

وبعد أيام من ظهور الأعراض، أعطي البعض حبوب فايزر والبعض الآخر دواء وهميا على مدى خمسة أيام، مرة كل 12 ساعة.

وأوضحت فايزر في بيان “أظهر التحليل الأولي انخفاضا بنسبة 89 في المئة في الإصابة بشكل حاد من المرض والوفاة مقارنة بالدواء الوهمي لدى المرضى الذين عولجوا بعد ثلاثة أيام من ظهور الأعراض”.

وتمت ملاحظة نتائج “مماثلة” لدى المرضى الذين عولجوا بعد خمسة أيام من ظهور الأعراض.

وفي المجموع، توفي عشرة أشخاص من بين المرضى الذين تلقوا العلاج الوهمي مقارنة بصفر وفيات بين المجموعة التي تلقت العلاج.

بريطانيا أول دولة تجيز استخدام عقار شركة ميرك لعلاج كورونا (غيتي)فعالية ساحقة

أشارت فايزر إلى أن التجربة كان يفترض أن تشمل ثلاثة آلاف شخص لكن المجموعة ستتوقف عن البحث عن أشخاص جدد لإخضاعهم للاختبارات “نظرا إلى الفعالية الساحقة” للعلاج في النتائج الأولى.

وقال المدير التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا “أنباء اليوم تمثّل تغييرا حقيقيا لقواعد اللعبة في الجهود العالمية لوقف الدمار الناجم عن هذا الوباء”.

وأضاف أن “هذه البيانات تدل على أن دواءنا المضاد للفيروس الذي يؤخذ بالفم إذا تم إقراره أو ترخيصه من قبل الهيئات الناظمة سيكون بمقدوره إنقاذ حياة المرضى وخفض شدة إصابات كورونا ومنع الحاجة إلى نقل تسع حالات من عشر حالات إلى المستشفيات”.

وسيسوّق علاج شركة فايزر تحت اسم “باكسلوفيد”.

ويجري المختبر حاليا تجربتين سريريتين أخريين، الأولى هدفها تقييم فعالية الحبوب لدى أشخاص غير معرضين لخطر متزايد للإصابة بحالة شديدة من المرض.

أما التجربة الثانية فستكون حول قدرة العلاج على التقليل الوقائي من خطر نقل العدوى بين المحيطين بشخص مصاب بالمرض.

وبالإضافة إلى ميرك وفايزر، تعمل روش أيضا على تطوير حبوب مماثلة.

أمريكا لديها ملايين الجرعات

في السياق، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أن الولايات المتحدة لديها ملايين الجرعات من أقراص شركة فايزر التجريبية المضادة للفيروسات لعلاج كورونا في حال اتضح أنها علاج فعال.

وقال بايدن “إذا أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية فقد نحصل قريبا على أقراص تعالج الفيروس لمن أصيبوا به”.

وأضاف “لدينا بالفعل ملايين الجرعات. هذا العلاج سيكون أداة أخرى في صندوق أدواتنا لحماية الناس من أسوأ تبعات فيروس كورونا.