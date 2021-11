عقار جديد قد يغير قواعد اللعبة في علاج سرطان الدم

طور المعهد الهندي للتكنولوجيا (إندور) في الآونة الأخيرة عقارا جديدا يمكن أن يغير من وضع آلاف المرضى الذين يعانون من مرض سرطان الدم.

وقال البروفيسور (أفيناش سوناوان) الباحث الرئيسي في قسم العلوم الحيوية والهندسة الطبية الحيوية في المعهد الهندي للتكنولوجيا إن العقار سيكون أرخص بنحو 10 مرات من العلاج المستخدم حاليًا.

وأكد الباحث في حديث بمناسبة “أسبوع لوكيميا الأطفال” أن عقار (أسباراجيناز) دواء إلزامي في العلاج الكيميائي لمرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد، وقال إنه لا يوجد بديل لهذا الإنزيم.

ويعد علاج سرطان الدم ونخاع العظام -سرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL)- مكلفًا للغاية في الهند وغير متاح لكثير من المرضى وخاصة الفقراء.

ويظهر مرض اللوكيميا أحد أشكال سرطان الدم، بشكل رئيسي عند الأطفال دون سن 20 عامًا والبالغين الذين تجاوزوا 60 عامًا، إلا أن مرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد هو الأكثر شيوعًا بحسب ما يقول الخبراء.

ووفقًا للبيانات المنشورة، يصاب نحو 25 ألف شخص في الهند بهذا النوع من السرطان كل عام، يمثلون قرابة ربع حالات السرطان بين الأطفال، ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للمرضى أكثر من ذلك بكثير.

وطور معهد (إندور) عقار أسباراجيناز M-ASPAR وهو إنزيم بكتيري، باستخدام هندسة البروتين لعلاج سرطان الدم الليمفاوي الحاد.

ويمكن لهذا البحث أن يكون مفيدا في إيجاد علاج أفضل لسرطان الدم الليمفاوي الحاد بجزء بسيط من التكلفة الحالية.

