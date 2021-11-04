مع الحكيم..بعد قرار تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات.. هل يوافق الأهل على تطعيم أبنائهم؟(فيديو)

حذرت الدكتورة مريم الحلو أخصائية طب الأطفال أن الأطفال ليسوا بمأمن من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأضافت في مقابلة مع برنامج الحكيم على الجزيرة مباشر أنه منذ بدء تفشي الوباء في الولايات المتحدة، جرى تسجيل حوالي 1.9 مليون إصابة بكوفيد-19، وأُدخلت أكثر من 8300 حالة إلى المستشفى وتوفي قرابة 100 طفل في صفوف الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

وأشارت الحلو إلى أن الفوائد المحتملة لإعطاء اللقاح للأطفال تفوق بشكل واضح مخاطر الإصابة بكوفيد-19، موضحة أن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7% ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

وكشفت نتائج التجربة أن الأطفال الملحقين أصبحت لديهم مناعة شبيه بمناعة البالغين.

وأضافت الحلو أن مخاطر الحالات النادرة للإصابة بالتهاب القلب على سبيل المثال محدودة جدا.

ويعتقد الخبراء أن هذا العارض الجانبي يُفترض أن يكون نادراً أكثر لدى الأطفال الصغارعنه لدى المراهقين إذ يجري إعطائهم ثلث الجرعة فقط للأطفال.

ونصحت الطبيبة الآباء والأمهات بتثقيف أنفسهم حول فوائد اللقاح والاعتماد على الأبحاث العلمية ونتائج الدراسات قبل اللجوء إلى الرأي الشخصي، حيث أن التطعيم ليس منفعة فردية فقط ولكنه واجب مجتمعي على كل أسرة، لتعود الحياة إلى طبيعتها وليتمتع كل طفل باللعب دون الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة لساعات طويلة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة أعداد الدول التي قررت تطعيم الأطفال الأصغر سنا ضد كوفيد-19 بسب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومنحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية رخصة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر بيونتك للأطفال من سن خمسة إلى أحد عشر عامًا، في حين ينتظر لقاح موديرنا الموافقة قريبا.