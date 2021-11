نيوزويك: بعض مرضى كورونا يواجهون الاختيار بين بتر الأطراف أو فقدان الحياة

لا تنتهي المعركة مع فيروس كورونا بخروج المريض من المستشفى، وبالنسبة للبعض يعني ذلك التكيف مع الحياة من دون أصابعهم أو أذرعهم أو أرجلهم، بحسب تقرير بمجلة (نيوزويك) الأمريكية.

ورغم ندرة الجلطات الدموية الشديدة والغرغرينا (وهي حالة تسبب موت الأنسجة في الجسم) بين مرضى كورونا في المستشفيات إلا أنها قد تكون مهددة للحياة. وبالنسبة لبعض المرضى يعني ذلك الاضطرار للاختيار بين فقدان الأطراف أو احتمال فقدان الحياة.

تلك المضاعفات أصابت بعضا من مرضى كورونا من كل الفئات العمرية بمن فيهم أطفال دون سن العاشرة، بحسب الصحيفة.

وقال الدكتور (بن كلاوسينج) أخصائي الأمراض المعدية بمستشفى (بابتيست هيلث بولاية كنتاكي)، لمحطة (دبليو دي آر بي) التلفزيونية المحلية “ينتهي الأمر بكوفيد إلى التأثير على أجزاء مختلفة من الجسم. فعندما لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين عبر رئتيك يأخذ الجسم الأكسجين لأثمن ما فيه وهم العقل والقلب والرئتين وبالتالي ربما تحرم الأطراف والدم منه”.

