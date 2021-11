الصحة العالمية تقر لقاحا هنديا ضد فيروس كورونا.. إليك التفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية إنها أقرت لقاحا لفيروس كورونا من إنتاج شركة بهارات بيوتيك الهندية لاستخدامات الطوارئ ممهدة الطريق لأن يصبح مقبولا كلقاح معتمد في العديد من الدول الفقيرة.

وقالت المنظمة في حسابها الرسمي على منصة تويتر “خلصت المجموعة الاستشارية الفنية إلى أن لقاح كوفاكسين يفي بمعايير المنظمة للحماية من مرض كوفيد-19 وأن فوائد اللقاح أكبر بكثير من مخاطره وأنه يمكن استخدامه بأمان”.

#Covaxin EUL expands the availability of 💉, the most effective medical tools we have to end #COVID19. It was assessed under the WHO EUL procedure based on the review of data on quality, safety, efficacy, a risk management plan & suitability in low- & middle-income countries.

