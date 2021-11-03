الصحة العالمية تقر لقاحا هنديا ضد فيروس كورونا.. إليك التفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية إنها أقرت لقاحا لفيروس كورونا من إنتاج شركة بهارات بيوتيك الهندية لاستخدامات الطوارئ ممهدة الطريق لأن يصبح مقبولا كلقاح معتمد في العديد من الدول الفقيرة.

وقالت المنظمة في حسابها الرسمي على منصة تويتر “خلصت المجموعة الاستشارية الفنية إلى أن لقاح كوفاكسين يفي بمعايير المنظمة للحماية من مرض كوفيد-19 وأن فوائد اللقاح أكبر بكثير من مخاطره وأنه يمكن استخدامه بأمان”.

#Covaxin EUL expands the availability of 💉, the most effective medical tools we have to end #COVID19. It was assessed under the WHO EUL procedure based on the review of data on quality, safety, efficacy, a risk management plan & suitability in low- & middle-income countries. — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2021

وهذا اللقاح الفعال بنسبة 78% موصى به لجميع الفئات العمرية بدءا من سن 18 عاما بحسب بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية.

وبذلك ينضم إلى قائمة اللقاحات المضادة لكوفيد والتي أعطتها منظمة الصحة العالمية موافقتها، وهي فايزر بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون وسينوفارم وسينوفاك.

وقالت شركة (بهارات بيوتك) الهندية إن تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح أظهرت أنه فعال بنسبة 93.4% في الوقاية من الإصابة بكورونا وهي نتيجة كافية لتقبل الناس للقاح.

وأظهرت البيانات أن اللقاح يوفر حماية بنسبة 65.2% من الإصابة بالمتغير (دلتا) الذي تم رصده لأول مرة في الهند.

وتسهل موافقة منظمة الصحة العالمية الاعتراف الدولي باللقاح خصوصا للوكالات الأممية وآلية كوفاكس التي تم إنشاؤها لتسهيل وصولها إلى البلدان الأكثر فقرا.

مواطنون هنود يصطفون أمام مركز للتطعيم في مدينة أحمد أباد (رويترز)

وأوضحت المنظمة أنه يعطى على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع، مشيرة إلى أنه “مناسب خصوصا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب سهولة تخزينه”.

وكوفاكسين هو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، يحصل على موافقة هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وكان من المقرر أن تتخذ المجموعة الاستشارية التابعة لمنظمة الصحة العالمية قرارا بشأن لقاح كوفاكسين الأسبوع الماضي، لكنها طلبت المزيد من الإيضاحات من الشركة قبل أن تجري تقييمًا نهائيًا للمزايا والمخاطر للاستخدام العالمي للقاح.

ويسمح إقرار اللقاح لاستخدامات الطوارئ لشركة (بهارات بيوتيك) بشحنه لجميع الدول التي تعتمد على توجيهات المنظمة في قراراتها التنظيمية وسياستها الصحية.

وكانت الهند سجلت 30.45 مليون إصابة بفيروس كورونا، وهي ثاني أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة التي سجلت 33 مليون إصابة، وتجاوز عدد وفيات كوفيد-19 في البلد الآسيوي 400 ألف.