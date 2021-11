دراسة.. الأجسام المضادة لفيروس كورونا تستمر 10 أشهر على الأقل بعد الإصابة

مع اقتراب جائحة كورونا من نهاية عامها الثاني، لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه بشأن الأجسام المضادة التي تنتجها أجسامنا لمحاربة الفيروس.

ومؤخرًا وجدت دراسة حديثة أجراها علماء بريطانيون بعض الأدلة الجديدة التي تشير إلى بقاء تلك الأجسام المضادة لمدة قد تصل لأكثر من 10 أشهر، حسب موقع (ساينس أليرت).

وأوضح الفريق في الورقة البحثية -بقيادة مؤلفتها الأولى وباحثة الأمراض المعدية بالكلية الملكية بلندن ليان دوبونت- “كانت المخاوف الأولية من استجابة الأجسام المضادة لفيروس كورونا تتمثل في أنها ربما تحاكي الاستجابة لفيروسات بشرية مستوطنة أخرى والتي تكون استجابة الأجسام المضادة لها قصيرة المدى فتحدث إعادة للعدوى”.

Post-Infection COVID-19 Antibodies Last at Least 10 Months, New Evidence Suggests https://t.co/KzqMcBN54S

— ScienceAlert (@ScienceAlert) November 1, 2021