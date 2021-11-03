Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
مع الحكيم

دراسة.. الأجسام المضادة لفيروس كورونا تستمر 10 أشهر على الأقل بعد الإصابة

أمامنا الكثير لنعرفه عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا (غيتي)
3/11/2021-|آخر تحديث: 3/11/202103:56 PM (مكة المكرمة)

مع اقتراب جائحة كورونا من نهاية عامها الثاني، لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه بشأن الأجسام المضادة التي تنتجها أجسامنا لمحاربة الفيروس.

ومؤخرًا وجدت دراسة حديثة أجراها علماء بريطانيون بعض الأدلة الجديدة التي تشير إلى بقاء تلك الأجسام المضادة لمدة قد تصل لأكثر من 10 أشهر، حسب موقع (ساينس أليرت).

وأوضح الفريق في الورقة البحثية -بقيادة مؤلفتها الأولى وباحثة الأمراض المعدية بالكلية الملكية بلندن ليان دوبونت- “كانت المخاوف الأولية من استجابة الأجسام المضادة لفيروس كورونا تتمثل في أنها ربما تحاكي الاستجابة لفيروسات بشرية مستوطنة أخرى والتي تكون استجابة الأجسام المضادة لها قصيرة المدى فتحدث إعادة للعدوى”.

ووفقاً للدراسة، فإن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا الأصلي بقيت لديهم مناعة ضد متحورات عدة لكنها كانت منخفضة وغير قوية.

وفي الدراسة الجديدة، فحصت دوبونت وزملاؤها من الباحثين عينات 38 شخصًا يمثلون مجموعة مختلطة من المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية أصيبوا جميعًا في الموجة الأولى.

وكانت دراسة سابقة أجراها بعض أعضاء الفريق البحثي نفسه قد أظهرت أن مستويات الأجسام  المضادة لفيروس كورونا تبدأ في الانخفاض بعد وصولها إلى أقصى مستوى لها في غضون 3 إلى 5 أسابيع.

وتجدر الإشارة إلى أن التجارب المعملية التي تقيس نشاط الجسم المضاد في عينات الدم تحت الزجاج لا تقيس قدرة الأشخاص على محاربة الفيروس فعلياً، ولكن ما تزال الأخبار واعدة في الدراسة، وخاصة فيما يتعلق بأبحاث اللقاحات وتصميمها في المستقبل.

ووفقًا لإحصائيات (جامعة جونز هبوبكنز الأمريكية) ارتفع إجمالي ضحايا فيروس كورونا حول العالم إلى 5 ملايين و11 ألفا و786، فيما وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 247 مليونًا 447 ألفا و923 إصابة.

وما يزال فيروس كورونا مستمراً فى التفشى فى مختلف دول العالم مع تسجيل إصابات ووفيات جديدة، فيما تستمر الدول في اتخاذ إجراءات حمائية فى محاولة لاحتواء الجائحة.

المصدر : ساينس أليرت

حول هذه القصة

ما مدة مناعة المتعافين من فيروس كورونا ضد الإصابة ثانية؟ عضو تطوير لقاح أسترازينيكا يجيب

قال الدكتور أحمد محمود سالمان عضو الفريق البحثي الذي صمم وطور لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد، ن الإصابة بفيروس كورونا قد لا تضمن المناعة لغير الملقحين طويلا.

Published On 31/10/2021
المزيد من مع الحكيم

تقتل 150 ألف رضيع سنويا.. دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تمثل أزمة صحية

ليس مرتبطا فقط بالجينات.. وجبات خفيفة وشهية تقاوم السرطان

خوذات لـ “تشكيل رؤوس الأطفال” تشعل ضجة في الصين.. ما قصتها؟

مع الحكيم يناقش تأثير الصوديوم على الكلى وضغط الدم (فيديو)

منتجات غذائية معلبة
الأكثر قراءة

قمر الإسلام.. حكاية طبيب أنشأ مستشفى للفقراء وأجرى ألف عملية زراعة كلى مجانا

والدها معتقل سابق.. طفلة سورية تفوز بالمركز الأول لبطولة الشطرنج في فرنسا (فيديو)

ما الإنسان؟ “تفاكر” يبحث عما وراء الكائن اللغز

الدكتور مصطفى المرابط رئيس مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني

وقعت على شهادة وفاتها.. كيف تسير إسرائيل نحو الدمار المحتوم؟

فلسطينيون يسيرون على العلم الإسرائيلي خلال مظاهرة تطالب بحقهم في العودة إلى وطنهم على الحدود بين إسرائيل وغزة