Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
مع الحكيم

تقتل 150 ألف رضيع سنويا.. دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تمثل أزمة صحية

دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تمثل مشكلة صحية للرضع (غيتي أرشيف)
3/11/2021-|آخر تحديث: 3/11/202105:29 PM (مكة المكرمة)

وجّهت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء دعوات لتطوير لقاح ضد التهاب جرثومي يتسبب سنويا بوفاة 150 ألف رضيع أو طفل مولود ميتًا.

وأشارت المنظمة الأممية وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي في تقرير إلى أن المكورات العقدية من الفئة “ب” التي تسبب حالات إنتان والتهاب سحايا تشكّل مشكلة صحية أكبر بكثير مما كان يُعتقد.

وكشف التقرير أن هذا النوع من البكتيريا يتسبب بنصف مليون ولادة مبكرة سنويًا وحالات إعاقة مستديمة كثيرة.

ويكشف التقرير وجود ثغرات في جمع البيانات وأكد حجم الظاهرة، مع وفاة نحو مئة ألف طفل رضيع و50 ألف حالة طفل مولود ميتًا كل عام.

وأشار المسؤول الطبي في منظمة الصحة العالمية إلى أن البحث الجديد يثبت أن المكورات العقدية تشكل تهديداً كبيراً من التهديدات المُستهان بها بالنسبة لبقاء المواليد على قيد الحياة ما يخلّف آثارًا مدمرة على أسر كثيرة في العالم.

وبسبب الآثار المدمرة لهذا النوع من البكتيريا، ضمت منظمة الصحة العالمية صوتها إلى شركائها في الدعوة إلى “التعجيل بتطوير لقاح للأمهات ضد المكورات العقدية الذي من شأنه أن يعود بفوائد هائلة على بلدان العالم.

وأشارت باحثة في كلية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي إلى أن تطوير اللقاح المنشود من شأنه إنقاذ مئات آلاف الأرواح في وقت لم يسجل فيه أي تقدم على هذا الصعيد.

وفي المعدل تحمل 15% من النساء الحوامل أي ما يقرب من عشرين مليون سنويا هذا النوع من البكتيريا، يمكن أن تنتقل للجنين في الرحم أو أثناء الولادة.

ويعاني 40 ألف طفل سنويًا من اضطرابات عصبية بسبب المكورات العقدية من الفئة “ب” تُعالَج فيها النساء بمضادات حيوية.

لكن هذه الآلية المعتمدة في العلاج خلال الولادة لتقليص خطر انتقال العدوى للطفل تعتبر غير ملائمة في بلدان كثيرة.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

كيف يسهم العلاج الطبيعي في علاج الأمراض؟ (فيديو)

العلاج الطبيعي هو اختصاص طبي له أهمية كبيرة لعلاج آثار الإصابات إذ يعمل على تخفيف الألم وزيادة حركة المفاصل وتمديد العضلات وتقويتها واستعادة الحركة الوظيفية للجسم وتحسين قدرة الجهاز المركزي العصبي.

Published On 1/9/2021
المزيد من مع الحكيم

ليس مرتبطا فقط بالجينات.. وجبات خفيفة وشهية تقاوم السرطان

خوذات لـ “تشكيل رؤوس الأطفال” تشعل ضجة في الصين.. ما قصتها؟

دراسة.. الأجسام المضادة لفيروس كورونا تستمر 10 أشهر على الأقل بعد الإصابة

مع الحكيم يناقش تأثير الصوديوم على الكلى وضغط الدم (فيديو)

منتجات غذائية معلبة
الأكثر قراءة

قمر الإسلام.. حكاية طبيب أنشأ مستشفى للفقراء وأجرى ألف عملية زراعة كلى مجانا

والدها معتقل سابق.. طفلة سورية تفوز بالمركز الأول لبطولة الشطرنج في فرنسا (فيديو)

ما الإنسان؟ “تفاكر” يبحث عما وراء الكائن اللغز

الدكتور مصطفى المرابط رئيس مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني

وقعت على شهادة وفاتها.. كيف تسير إسرائيل نحو الدمار المحتوم؟

فلسطينيون يسيرون على العلم الإسرائيلي خلال مظاهرة تطالب بحقهم في العودة إلى وطنهم على الحدود بين إسرائيل وغزة