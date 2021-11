تقتل 150 ألف رضيع سنويا.. دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تمثل أزمة صحية

وجّهت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء دعوات لتطوير لقاح ضد التهاب جرثومي يتسبب سنويا بوفاة 150 ألف رضيع أو طفل مولود ميتًا.

وأشارت المنظمة الأممية وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي في تقرير إلى أن المكورات العقدية من الفئة “ب” التي تسبب حالات إنتان والتهاب سحايا تشكّل مشكلة صحية أكبر بكثير مما كان يُعتقد.

وكشف التقرير أن هذا النوع من البكتيريا يتسبب بنصف مليون ولادة مبكرة سنويًا وحالات إعاقة مستديمة كثيرة.

“What is Group B streptococcus (GBS)?

It is a common bacterium that can be transmitted in the womb, during birth or in the early weeks of life.” https://t.co/gn2LRhHCEg — Rachel Rimmer (@Rachelina16) November 3, 2021

ويكشف التقرير وجود ثغرات في جمع البيانات وأكد حجم الظاهرة، مع وفاة نحو مئة ألف طفل رضيع و50 ألف حالة طفل مولود ميتًا كل عام.

وأشار المسؤول الطبي في منظمة الصحة العالمية إلى أن البحث الجديد يثبت أن المكورات العقدية تشكل تهديداً كبيراً من التهديدات المُستهان بها بالنسبة لبقاء المواليد على قيد الحياة ما يخلّف آثارًا مدمرة على أسر كثيرة في العالم.

وبسبب الآثار المدمرة لهذا النوع من البكتيريا، ضمت منظمة الصحة العالمية صوتها إلى شركائها في الدعوة إلى “التعجيل بتطوير لقاح للأمهات ضد المكورات العقدية الذي من شأنه أن يعود بفوائد هائلة على بلدان العالم.

The impact of Group B Streptococcus infection (GBS), which is estimated to live harmlessly in the intestinal tracts of up to a third of all adults, is a far bigger cause of preterm births and disability than previously thought#WHO #StreptococcusInfectionhttps://t.co/8Htbql0i0d — DhakaTribune (@DhakaTribune) November 3, 2021

وأشارت باحثة في كلية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي إلى أن تطوير اللقاح المنشود من شأنه إنقاذ مئات آلاف الأرواح في وقت لم يسجل فيه أي تقدم على هذا الصعيد.

وفي المعدل تحمل 15% من النساء الحوامل أي ما يقرب من عشرين مليون سنويا هذا النوع من البكتيريا، يمكن أن تنتقل للجنين في الرحم أو أثناء الولادة.

Group B Streptococcus Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescent PCR)

GBS is a pathogen causing perinatal and neonatal infection.This kit the sample contains endogenous inhibitors and exogenous inhibitors cervical mucus, etc. It has no obvious influence on the detection result. pic.twitter.com/unzscjOsbi — Bioer Technology (@BioerTechnology) November 3, 2021

ويعاني 40 ألف طفل سنويًا من اضطرابات عصبية بسبب المكورات العقدية من الفئة “ب” تُعالَج فيها النساء بمضادات حيوية.

لكن هذه الآلية المعتمدة في العلاج خلال الولادة لتقليص خطر انتقال العدوى للطفل تعتبر غير ملائمة في بلدان كثيرة.