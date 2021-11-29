23 دولة في 4 قارات تغلق حدودها للحد من اجتياح “أوميكرون”.. تعرف عليها

أغلقت 23 دولة حدودها في محاولة لمنع انتشار متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا وهو أحدث تحرك ضمن جهود مكافحة الوباء المستمرة في الدول كافة منذ نحو عامين.

وأعلن علماء من جنوب أفريقيا الخميس الماضي أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من الفيروس، وفي اليوم التالي أعلنت دول أوربية بينها بلجيكا عن تسجيل أول إصابة لديها بالمتحور الجديد ليتوالى إعلان دول أخرى عن إصابات.

وتقع الدول التي أغلقت حدودها في 4 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا الشمالية:

السعودية

علقت السعودية أمس الأحد الرحلات الجوية من وإلى 7 دول أفريقية هي: مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر.

وبذلك ارتفع العدد إلى 14 دولة أفريقية إذ بدأت الرياض الجمعة الماضي حظرا للسفر من وإلى 7 دول أخرى هي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابواي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني (سوازيلاند سابقا).

الكويت

تحظر الكويت منذ السبت الماضي السفر من وإلى 9 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني وزامبيا وملاوي، مع تطبيق الحجر الصحي على الكويتيين القادمين من هذه الدول لمدة 7 أيام.

سلطنة عمان

تمنع عمان منذ السبت دخول الأجانب القادمين من 7 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

الإمارات

تحظر الإمارات منذ الجمعة دخول الأجانب القادمين من 7 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

قطر

تمنع قطر منذ الجمعة دخول الأجانب القادمين من 6 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإسواتيني.

البحرين

تعلق البحرين منذ الجمعة الرحلات الجوية ومن وإلى 10 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا ومالاوي وموزمبيق وأنغولا وزامبيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني.

المغرب

يحظر المغرب منذ اليوم الإثنين جميع رحلات الركاب الوافدة إليه لمدة أسبوعين.

السودان

يمنع السودان منذ أمس الأحد دخول الأجانب القادمين من 5 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وزيمبابوي وبتسوانا وليسوتو وناميبيا.

مصر

توقف مصر منذ الجمعة الماضي الطيران المباشر من وإلى 7 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني.

إسرائيل

حظرت منذ أمس الأحد دخول الأجانب من جميع أنحاء العالم باستثناء حالات توافق عليها لجنة حكومية.

أنغولا

تعلق منذ أمس الأحد كافة الرحلات الجوية مع جيرانها: جنوب أفريقيا وموزمبيق وناميبيا.

باكستان

تحظر باكستان منذ أمس الأحد السفر من وإلى 6 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وبوتسوانا وناميبيا، بالإضافة إلى مدينة هونج كونج.

الفلبين

تمنع الفلبين منذ أمس الأحد وحتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل دخول المسافرين من 7 دول عالية الخطورة هي: النمسا والتشيك والمجر وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا.

وقبل ذلك جمدت الرحلات الجوية من وإلى 7 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

إندونيسيا

تحظر إندونيسيا بداية من اليوم الإثنين دخول الأجانب القادمين من 8 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وموزمبيق وإسواتيني ونيجيريا.

جزر المالديف

تمنع جزر المالديف منذ أمس الأحد دخول الأجانب القادمين من 7 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا وليسوتو وإسواتيني.

نيوزيلاندا

تحظر نيوزيلاندا بداية من اليوم الإثنين دخول الأجانب القادمين من 9 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وسيشل ومالاوي وموزمبيق.

فرنسا

مددت فرنسا أمس الأحد حظر دخول الأجانب القادمين من 7 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

بريطانيا

تعلق بريطانيا منذ الخميس الماضي رحلات الطيران من وإلى 6 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وبوتسوانا وإسواتيني وزيمبابوي.

إيطاليا

تحظر إيطاليا منذ الجمعة الماضي دخول الأجانب القادمين من 7 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

سويسرا

تمنع سويسرا منذ الجمعة الماضي دخول الأجانب القادمين من 7 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

لاتفيا

تحظر لاتفيا منذ السبت الماضي الرحلات من وإلى 7 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوى وموزمبيق وناميبيا وإسواتينى.

كندا

تمنع كندا منذ السبت دخول الأجانب القادمين من 7 دول أفريقية هي: جنوب أفريقيا وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوى وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني.

اليابان

قررت اليابان إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب الجدد من كل أنحاء العالم اعتبارا من غد الثلاثاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني.