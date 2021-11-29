أوميكرون يتوسع.. رئيس جنوب أفريقيا يرفض التمييز ومنظمة الصحة تدعو لإبقاء الحدود مفتوحة

دعت منظمة الصحة العالمية، الأحد، الدول إلى إبقاء الحدود بينها مفتوحة، في حين تواصل فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).

وأوضحت المنظمة في بيان، أنها “تقف إلى جانب الدول الأفريقية وتوجه نداءً لإبقاء الحدود مفتوحة”، داعية الدول إلى “تبنّي مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر”.

عاجل | أ.ف.ب: منظمة الصحة العالمية تدعو الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة #أوميكرون — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 28, 2021

من جانبه، اعتبر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قرار بعض الدول حظر السفر من بلاده بعد ظهور متحور أوميكرون “غير مقبول وتمييزًا ضدها”.

ودعا رامافوزا في لقاء تلفزيوني، مساء الأحد، الدول التي فرضت حظر السفر على جنوب أفريقيا إلى مراجعة قرارها والتراجع عنه.

واعتبر الرئيس أن ظهور متحور (أوميكرون) “يجب أن يكون دافعًا للعمل على تحقيق المساواة في توزيع اللقاحات”.

وتابع أنه في حال ارتفعت أعداد الإصابات ستعلن الحكومة عن الموجة الرابعة خلال أسبوعين أو قبل، وأنها ستقر الجرعة الثالثة المعززة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

عاجل | رئيس #جنوب_إفريقيا: قرار بعض الدول حظر السفر من جنوب أفريقيا بعد ظهور متحور #أوميكرون غير مقبول وتمييز ضد دولتنا

• ندعو الدول التي فرضت حظر السفر على بلدنا إلى مراجعة قرارهم والتراجع عنه

• ظهور متحور أوميكرون يجب أن يكون دافعا للعمل على تحقيق المساواة في توزيع اللقاحات — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 28, 2021

وأفاد الرئيس بأن بلاده تبحث أن يكون اللقاح إجباريًا في أماكن وأنشطة محددة مع الالتزام بإجراءات الحد من تفشي كورونا.

ومن جهتها، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أن أغطية الوجه ستكون إلزامية في المتاجر ووسائل النقل العامة، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وألزمت جميع المسافرين العائدين بتقديم فحص كورونا، ابتداء من الثلاثاء، بغض النظر عن حالة التطعيم.

عاجل | حكومة #المملكة_المتحدة: أغطية الوجه ستكون إلزامية في المتاجر ووسائل النقل العام اعتبارا من الثلاثاء المقبل

• جميع المسافرين العائدين سيطلب منهم تقديم فحص #كورونا بغض النظر عن حالة التطغيم اعتبارا من الثلاثاء — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 28, 2021

وقد أدخلت الفلبين، الأحد، 7 دول أوربية إلى قائمة السفر “الحمراء” على خلفية انتشار متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية بالإنابة كارلو نوجراليس، في بيان، أن “الدول الأوروبية السبع التي تم إضافتها إلى “القائمة الحمراء” (قائمة المناطق التي تعتبر عالية الخطورة) هي النمسا والتشيك والمجر وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا” بحسب موقع “inquirer.net” الإخباري المحلي.

أعلنت السلطات الصحية في أستراليا وهولندا، الأحد، تسجيل إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، المعروف باسم “أوميكرون”.

وذكرت وزارة الصحة الاسترالية في بيان أنها سجلت إصابتين بالمتحور لمسافرين قادمين من جنوب إفريقيا إلى سيدني، وفق صحيفة “ذا سيدني مورنينغ هيرالد”.

وقالت إن “المسافرين جاءا إلى سيدني من جنوب إفريقيا مساء السبت، وخضعا للاختبار عند وصولهما حيث ثبت إصابتهما بالمتحور الجديد”.

والخميس، أعلن علماء من جنوب إفريقيا أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من الفيروس المسبب لمرض كورونا في أعداد صغيرة من الأشخاص، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

إلا أن دولًا في أوربا مثل بلجيكا أعلنت الجمعة، عن أول إصابة بالمتحور الجديد، بينما يتوالى إعلان دول حول العالم، عن تعليقها الرحلات القادمة من بلدان إفريقية.