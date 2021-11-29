كورونا.. لماذا الخوف والهلع من متحور “أوميكرون” الجديد؟ (فيديو)

قال الدكتور طلال نصولي أستاذ المناعة بجامعة جورج تاون الأمريكية إن فيروس كورونا كان يمكن أن يقتل من 70 إلى 80% من البشر لولا اللقاحات.

لماذا كل هذا الخوف والهلع من المتحور أوميكرون الجديد؟#كورونا pic.twitter.com/G9Xfnplx4x — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2021

وأضاف نصولي في لقاء مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن المتحور (أوميكرون) القادم من جنوب أفريقيا، من صنع الإنسان، لأن الفيروس يدخل أجساد من لم يتلقوا اللقاح ويتكرر ويتطور ويتغير، وكل المتحورات الجديدة تأتي من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

وتساءل نصولي “هل أوميكرون يعدي أكثر من غيره؟ هل هو شديد الإصابة؟ وهل يقاوم الأجسام المضادة والجهاز المناعي عند متلقي اللقاح؟”، متابعا “لابد من الانتظار لمدة 10 أيام على الأقل حتى نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة”.

وحول أعراض المتحور الجديد قال نصولى “في أستراليا اكتشفت إصابتان بالمتحور الجديد ولم تكن لديهم أي أعراض للمرض لأن هناك نسبة من 10 إلى 15% من الأشخاص يصابون بكورونا دون أن تظهر عليهم الأعراض.

نصيحة

ونصح نصولي بتلقي اللقاحات المتاحة وخاصة الجرعة الثالثة المعززة لأن هذا هو المتاح فعله في الوقت الحالي لزيادة الأجسام المضادة في الجسم لمقاومة المتحور الجديد، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وبشأن نظرية المؤامرة والحديث عن رغبة شركات إنتاج اللقاحات في بيع الأرصدة المتراكمة لديهم قال “لابد من تناول جرعتين بمعظم اللقاحات، وبعض اللقاحات مثل الإنفلونزا يتم تناولها كل عام، وهذه شركات كبيرة ولها تاريخ طويل في إنتاج اللقاحات”.

واستطرد قائلا “الحديث عن عدد وفيات في حدود 6 ملايين وفاة بسبب كورونا غير دقيق، حيث لا توجد في الدول الأفريقية حاسبات أو إحصاءات لحصر الوفيات التي قد تصل إلى 20 مليونا”.

وأضاف “في أمريكا يوجد من 1500 إلى 2000 حالة وفاة يوميا بفيروس كورونا رغم التقدم الطبي الهائل، وعند وصول نسبة التلقيح إلى 80 إلى 87% من الناس سينتهي الفيروس”.

فزع عالمي

واتسعت حالة القلق في كثير من دول العالم بسبب ظهور المتحور (أوميكرون) في ظل مخاوف من عودة الإغلاق الكامل تحسبا لتفشي المتحور الجديد.

وظهرت حالات من المتحور تباعا في دول منها بريطانيا وألمانيا والتشيك، وصنف المركز الأوربي لمكافحة الأمراض خطر انتشار المتحور الجديد بين مرتفع ومرتفع جدا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية أوميكرون بأنه “مثير للقلق”، وترجح الأدلة الأولية بأنه قد يؤدي إلى تكرار الإصابة بفيروس كورونا حتى بين الذين تلقوا جرعتي اللقاح.

وعلقت دول عدة الرحلات مع دول أفريقية، كما أغلقت بعض الدول حدودها تماما في وجه جميع القادمين.

و أعلنت الشركات المصنعة للقاحات حالة الطوارئ لتطوير جرعة معززة ضد المتحور الجديد.