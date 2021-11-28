الطبيبة المكتشفة للمتحور الجديد: أعراض السلالة الجديدة غير عادية لكنها خفيفة

قالت أنجيليك كوتزي، أول طبيبة في جنوب أفريقيا نبهت السلطات بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) إن أعراضه “غير عادية لكنها خفيفة”.

ونقلت صحيفة تليغراف عن كوتزي قولها إنها انتبهت لوجود المتحور الجديد عند توافد عدد كبير من المرضى على عيادتها المزدحمة في العاصمة بريتوريا في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت إن الأعراض التي ظهرت على مرضاها “لم تكن منطقية”.

وأوضحت أن المصابين كان أغلبهم من فئة الشباب ومن أعراق وخلفية مختلفة، لافتة إلى أن القاسم المشترك بينهم هو “الإرهاق الشديد”.

وأشارت إلى “حالة مثيرة للاهتمام للغاية وهي لطفلة تبلغ من العمر ست سنوات تقريبا كانت تعاني من درجة حرارة ومعدل نبض مرتفع للغاية”.

وأكدت أنه لم يكن أحد من المصابين يعاني من فقدان حاستي التذوق أو الشم، وهو أحد أبرز الأعراض في متحورات كورونا الأخرى.

وقالت “كانت أعراضهم مختلفة جدا وخفيفة جدا عن تلك التي عالجتها من قبل”.

وأضافت كوتزي، وهي طبيبة عامة منذ 33 عامًا وترأس الجمعية الطبية لجنوب أفريقيا، عندما ثبتت إصابة أربعة أشخاص من أسرة واحدة بفيروس كورونا وظهر عليهم جميعا الإرهاق التام أبلغت اللجنة الاستشارية للقاحات في البلاد.

(Shutterstock)

وأشارت إلى أنه في المجمل ثبتت إصابة 20 من مرضاها بمرض “كوفيد-19″، مع أعراض المتحور الجديد (أوميكرون) وكانوا في الغالب من الرجال الأصحاء الذين ظهروا “وهم يشعرون بالتعب الشديد” وحوالي نصفهم لم يتم تلقيحهم.

سرعة انتقال العدوى

تشير السرعة التي تتزايد بها حالات الإصابة اليومية الجديدة بكوفيد-19 في جنوب أفريقيا ويرتبط معظمها بـ(أوميكرون) إلى أن المتحور الجديد شديدة العدوى.

وارتفع عدد الحالات الإيجابية اليومية بكوفيد-19 بشكل سريع هذا الأسبوع من 3.6% الأربعاء إلى 6.5% الخميس ثم 9.1% الجمعة، وفقًا للارقام الرسمية.

وقال موسا موشابيلا الأستاذ ومسؤول البحث والابتكار في جامعة (كوازولو ناتال) في جنوب أفريقيا إنه بالاستناد إلى حالات إصابة متجددة وهي “أكثر مما كانت عليه خلال الموجات السابقة” من المحتمل أن تفلت المتحور من المناعة، ما قد يقلل من فعالية اللقاحات إلى حد لم يحدد بعد.

يشار إلى أنه تم اكتشاف المتحور الجديد قبل أسبوع فقط ما لا يترك وقتًا كافيًا لتحديد مدى خطورة حالات (أوميكرون) سريريًا.