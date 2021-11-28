كورونا.. المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية المتجهة إليه بسبب “أوميكرون”

أعلن المغرب، الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة إليه لمدة أسبوعين، وذلك ابتداء من الساعات الأولى للإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضحت اللجنة الوزارية لتتبع الحالة الوبائية في البلد، في بيان أن القرار جاء بسبب التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)، خاصة في أوربا وأفريقيا.

كوفيد-19: تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المغرب لمدة أسبوعين ابتداء من يوم غد الإثنينhttps://t.co/MP8VcdvYt6 Covid-19: Suspension pour deux semaines de tous les vols directs de passagers à destination du Maroc à compter du 29 novembre https://t.co/fMP9FrB9fH pic.twitter.com/i8ez2xYMO0 — Agence MAP (@MAP_Information) November 28, 2021

واعتبرت اللجنة أن “المكاسب التي راكمها المغرب في محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين، تدعو إلى اتخاذ قرار تعليق جميع الرحلات”.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة ستحرص على تقييم الوضع بشكل منتظم والتعديل على الإجراءات المتخذة، في ظل تزايد حالات الإصابة في الجوار الأوربي.

وقال البيان إنه “فضلًا عن جواز التلقيح الإجباري واختبارات (بي سي آر) السلبية بالنسبة للأشخاص القادمين من البلدان المدرجة ضمن القائمة باء (تشمل الدول التي تعرف انتشارًا للسلالات المتحورة من كورونا) سيتم عند الوصول إلى المغرب، إجراء فحص مزدوج بواسطة الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية وكذا الاختبار المستضد (السريع)”.

جواز التلقيح إجباري للتنقل بين المدن والدخول إلى كل المؤسسات والمرافق حتى الترفيهية (رويترز)

ولفت إلى أنه “سيتم نشر فرق طبية مكونة من عدة أطباء في مجموع موانئ ومطارات المملكة”.

وأوضح أن “أي مسافر جاءت نتيجة اختباره إيجابية عند الوصول (إلى المغرب) لن يتمكن من ولوج التراب الوطني، وسيتعين عليه العودة فورًا إلى البلد الذي قدم منه مع تحمل شركة النقل الجوي أو البحري لكافة التكاليف، باستثناء الأشخاص الذين يتوفرون على إقامة دائمة في البلاد”.

وكانت السلطات المغربية قد قررت، الجمعة، منع دخول أي مسافر قادم من جنوب إفريقيا، إثر انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا هناك.

وتسجل الدول الأوربية مؤخرًا إصابات مرتفعة بكورونا، وهو ما جعل عددًا منها يتخذ قرارات للحد منها.

#MapInfographie (كوفيد-19).. وفاة واحدة و 116 إصابة جديدة وأزيد من 22 مليون و 630 ألف تلقوا الجرعة الثانية من اللقاحhttps://t.co/0ugiuFxbRd pic.twitter.com/8Qm14L6G3S — Agence MAP (@MAP_Information) November 27, 2021

وبلغت، حتى مساء السبت، إصابات كورونا في المغرب 948 ألفًا و157، منها 14 ألفًا و740 وفاة، و929 ألفًا و909 حالات تعافٍ.

بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى السبت، 24 مليونًا و388 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونًا، في عملية تطعيم الأكبر عربيا وإفريقيا.

وأعلن علماء من جنوب إفريقيا، الخميس، عن اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس في أعداد صغيرة، وأنهم يعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

وصرح العلماء،في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على “مجموعة غير عادية للغاية” من التحورات والتي تثير القلق لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.