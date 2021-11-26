فعال ضد متحوري دلتا وألفا.. أول لقاح تركي ضد كورونا ينتظر قرار الاعتماد (فيديو)

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تقديم طلب اعتماد الاستخدام الطارئ للقاح المحلي ضد كورونا (توركوفاك) إلى المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية.

وأعرب قوجة خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2022 في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة عن أمله في أن يكون لقاح (توركوفاك) متاحا للاستخدام “قبل نهاية العام الجاري”.

وفي حالة اعتماده، سيكون (توركوفاك) أول لقاح تركي محلي الصنع ضد فيروس كورونا.

وطوّرت اللقاح جامعة أرجيس التركية بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التركية التابعة لوزارة الصحة.

وأعلن رئيس الجامعة مصطفى تشاليش، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن اللقاح “نجح في عزل المتحور الهندي (دلتا) شديد العدوى”.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول أن “اللقاح المحلي كان فعالا أيضا بنسبة 100% ضد المتحور الإنجليزي (ألفا)”.

فريق تطوير لقاح توركوفاك التركي ضد كورونا (مواقع تركية)

وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن وزير الصحة التركي وصول بلاده إلى المرحلة التي يمكنها التقدم للحصول على موافقة للاستخدام الطارئ للقاح المحلي ضد كورونا.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، بدأت جامعة أرجينيس بولاية قيصري اختبارات المرحلة الثالثة للقاح على المتطوعين.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

يذكر أن اسم توركوفاك باللغة التركية هو مزيج بين كلمة (تورك) أي تركي وكلمة (فاك) في إشارة إلى كلمة (Vaccine) بالإنجليزية.