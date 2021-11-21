يقوي العظام ويعزز المناعة ويحارب السرطان والشيخوخة.. 10 فوائد للعنب تعرف عليها

عندما يريد الأشخاص الحصول على مصدر لفيتامين (سي) يسارعون بالتفكير في الحمضيات وعلى رأسها البرتقال وحين يتحدثون عن مصادر تقوية العظام يلجأون إلى الحليب كمصدر أساسي دون سواه.

بيد أن أخصائي التغذية الأمريكي أنتوني دي مارينو رأى أن الكثير من هذه الفوائد مصحوبة بالطعم اللذيذ والتكلفة الجيدة متوفرة في فاكهة واحدة هي “العنب” بمختلف أنواعه وألوانه وحين يتم تناوله في صورته الأقرب للطبيعة.

وقال في تصريحات نقلها موقع عيادة (كليفيلاند) الأمريكية والتابعة لجامعة تحمل الاسم ذاته إن العنب “مصدر ممتاز للحصول على فيتامين سي وعدد من العناصر الغذائية الأخرى مثل مضادات الأكسدة وفيتامين (ك) والبوتاسيوم”.

تعزيز المناعة

وأضاف “العنب فاكهة رائعة ليس فقط لأن سعره في متناول اليد بل لأنه أيضًا متعدد الاستخدامات ويمكن الاستعانة به في الكثير من الأطباق”.

وتابع “العنب مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة كما أنه مليء بالمياه التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم”.

ونوه دي مارينو إلى أن فيتامين سي المتوفر في العنب “يساعد جهاز المناعة على محاربة الالتهابات البكتيرية والفيروسية”.

العنب فاكهة متعددة الفوائد وتكلفتها مناسبة (مواقع إلكترونية)

محاربة السرطان

وأشار إلى أن مضادات الأكسدة المتوفرة أيضًا في العنب “تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان”

وحسب العيادة الأمريكية، يحتوي العنب على مضادات الأكسدة التي تسمى ريسفيراترول التي قد تحمي من السرطان عن طريق تقليل الالتهاب ومنع نمو الخلايا السرطانية وأيضًا تضمن الوقاية من أمراض القلب إضافة إلى الحفاظ على صحة الدماغ لاسيما من أمراض مثل ألزهايمر.

إبطاء الشيخوخة

وفي هذا الشأن، تحفز مضادات الأكسدة المتوفرة في العنب جين SirT1 بطريقة تحافظ على عمر الخلايا وتبطئ الشيخوخة.

وأفادت دراسة بأن العناصر الغذائية الموجودة في العنب تقلل من مستويات السكر في الدم و تزيد من حساسية الأنسولين مما يساعد الجسم على استخدام الجلوكوز، حسب المصدر ذاته.

وشدد الأخصائي الأمريكي على أهمية تناول العنب من أجل خفض ضغط الدم لاحتوائه على نسب منخفضة جدًا من الصوديوم.

تناول العنب يحمي من الكثير من الأمراض (مواقع إلكترونية)

تقوية العظام

ولفت أيضًا إلى احتواء العنب على كميات كبيرة من البوتاسيوم وهو عنصر غذائي يساعد على إحداث توازن في ضغط الدم كما أن كونه غنيا بعنصري الكالسيوم والمغنيسيوم بجانب البوتاسيوم تجعله مصدرًا جيدًا لتحسين وتقوية العظام.

وأظهرت دراسة أن أولئك الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على نسبة بوتاسيوم أكثر من الصوديوم كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب من الأفراد الذين لم يكن لديهم نفس القدر من البوتاسيوم في وجباتهم الغذائية.

وفي السياق، يحتوي العنب على كميات كبيرة من الألياف التي تساعد على تقليل مخاطر ارتفاع الكوليسترول.

النوم والاسترخاء

ويتميز العنب باحتوائه على نسبة من الميلاتونين وهو هرمون في الجسد يؤدي دورًا في عملية النوم.

وقال دي مارينو إن العنب يمكنه تحسين عمليات النوم والاسترخاء ومن الوجبات الخفيفة التي ينصح بتناولها ليلا قبيل النوم.