احذر.. هذه النوعية من الأطعمة تسبب الإدمان تماما مثل السجائر

يعرف الكثير من الناس أن معظم الأطعمة الفائقة المعالجة ليست صحية، لكن الهدف المتمثل في تقليصها يمكن أن يكون صعبًا للغاية لدرجة أن غالبية هذه المحاولات تفشل. ولكن السؤال: لماذا؟

أجرى معمل الغذاء وعلوم الإدمان والعلاج في جامعة ميشيغان الأمريكية، تحقيقًا في عامل واحد تم تجاهله إلى حد كبير وهو “إمكانية تسبب الأطعمة الفائقة المعالجة للإدمان”.

مدمن على الأطعمة الفائقة المعالجة

وتقول اشلي جيرهاردت، وهي طبيبة نفسية إكلينيكية، تدرس علوم الإدمان والسمنة واضطراب الأكل، إنه “خلال تدريبي في جامعة ييل، اتضح لي أن العديد من الناس يظهرون علامات إدمان كلاسيكية في علاقتهم بالأطعمة الفائقة المعالجة، أشياء مثل: فقدان السيطرة على الاستهلاك، وعدم القدرة على التقليل من الأطعمة في مواجهة عواقب سلبية”.

وتضيف “لذلك قمت أنا وزملائي بإنشاء مقياس ييل لإدمان الطعام، إنه إجراء يطبق معايير الجمعية الأمريكية للطب النفسي المستخدمة لتشخيص اضطرابات الإدمان الأخرى لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون مدمنين على الأطعمة الفائقة المعالجة”.

بناءً على تقديراتنا الحالية، يستوفي 15٪ من الأمريكيين عتبة إدمان الطعام، التي ترتبط بالأمراض المتعلقة بالنظام الغذائي والسمنة وتدني نوعية الحياة.

الأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون والكربوهيدرات المكررة هي الأطعمة التي يأكلها الناس بشكل مدمن(غيتي)

وتقول آشلي “يتضح من بحثنا أن الناس لا يعانون الإدمان في جميع الأطعمة. الأطعمة الفائقة المعالجة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون والكربوهيدرات المكررة مثل السكر والدقيق الأبيض هي الأطعمة التي يأكلها الناس بشكل مدمن.

على سبيل المثال، الشوكولاتة والآيس كريم والبطاطس المقلية والبيتزا والبسكويت هي بعض الأطعمة التي يجدها الناس أكثر إدمانًا. لن تجد أشخاصًا يفقدون السيطرة عند تناول البروكلي والفاصوليا والخيار.

ولكن هل يمكن اعتبار هذه الأطعمة الفائقة المعالجة إدمانًا حقًا؟ أم أن الناس يفرطون في شيء يحبونه؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، انتقلت أشلي إلى واحدة من آخر المناظرات الكبيرة في علم الإدمان، ما إذا كان التبغ يسبب الإدمان.

الحالة التي يمكن أن تكون فيها مدمن تبغ

كانت فكرة أن التبغ يسبب الإدمان موضع نزاع حاد لعقود.

على عكس العقاقير مثل الكحول والمواد الأفيونية، فإن منتجات التبغ ليست مسكرة وتسمح للناس بممارسة حياتهم اليومية أثناء استخدامها. لا تسبب منتجات التبغ أيضًا أعراض انسحاب مهددة للحياة، على عكس الكحول والمواد الأفيونية.

غالبًا ما أبرزت أكبر شركات صناعة التبغ العالمية الفرق بين التبغ والمخدرات “الكلاسيكية” التي تسبب الإدمان. زيادة الشكوك في إن كان التبغ يسبب الإدمان حقًا يمكن أن يساعدهم على تجنب اللوم عن ممارساتهم الصناعية وإلقاء اللوم على المستهلكين لاختيارهم الاستمرار في التدخين.

ومع ذلك، في عام 1988، حدد الجراح العام للولايات المتحدة رسميًا منتجات التبغ على أنها مسببة للإدمان. تناقض هذا التقرير بشكل مباشر مع موقف شركات الكبرى لبيع وسائل التدخين، من أن تناول التبغ هو مسألة اختيار المستهلك مدفوعة بالذوق والتأثير الحسي لمنتجاتهم.

استند الجراح العام في تصنيف منتجات التبغ على أنها مسببة للإدمان إلى قدرتها على إثارة حوافز قوية لا تقاوم، على الرغم من الرغبة في الإقلاع.

كان الدليل الآخر هو قدرة منتجات التبغ على تقديم جرعات عالية من النيكوتين بسرعة، مما جعلها معززة بشكل يرغب فيه المستخدمون في تكرار السلوك.

كان معيار الإدمان الأخير الذي حققه التبغ هو قدرته على تغيير الحالة المزاجية، مثل زيادة المتعة وتقليل المشاعر السلبية، لأن النيكوتين يؤثر على الدماغ.

تلبي الأطعمة فائقة المعالجة نفس المعايير التي تم استخدامها لتعيين التبغ على أنه يسبب الإدمان (غيتي)

الأغذية الفائقة المعالجة وخدمة الأرباح

تلبي الأطعمة الفائقة المعالجة نفس المعايير التي تم استخدامها لتعيين التبغ على أنه يسبب الإدمان.

التبغ والأطعمة الفائقة المعالجة تغير المزاج بطريقة مماثلة عن طريق زيادة الشعور بالبهجة وتقليل المشاعر السلبية. المستويات العالية من الكربوهيدرات والدهون المكررة في الأطعمة الفائقة المعالجة تنشط بقوة أنظمة المكافأة في الدماغ.

تعتبر الأطعمة الفائقة المعالجة أمرًا محفزًا للغاية، ويمكنها تشكيل سلوكك لتجعلك تعود من أجل المزيد.

على سبيل المثال، يستخدم المعلمون وأولياء الأمور الأطعمة الفائقة المعالجة لمكافأة الأطفال على السلوك الجيد لزيادة احتمال استمرار الأطفال في التصرف. وفي الفئران، وجد الباحثون مرارًا وتكرارًا أن المذاق الحلو أقوى من العقاقير المسببة للإدمان، مثل الكوكايين.

توضح معدلات الفشل المرتفعة للأنظمة الغذائية بشكل مؤلم أن الأطعمة الفائقة المعالجة يمكن أن تؤدي إلى حوافز قوية لا تقاوم، على الرغم من الرغبة في الإقلاع عنها. في المقابل، فإن الأطعمة المغذية والمعالجة بالحد الأدنى مثل الفواكه والخضروات والبقوليات لا تلبي معايير الإدمان هذه.

إن الطبيعة الإدمانية لهذه الأطعمة الفائقة المعالجة تقوض الإرادة الحرة للمستهلكين وصحتهم في خدمة الأرباح. ومع ذلك، هناك فرق مهم بين التبغ والأطعمة الفائقة المعالجة، علينا جميعا أن نتناول الطعام، ولا أحد يستطيع الانسحاب.

تمامًا كما في حالة منتجات التبغ، من المحتمل أن يتطلب الأمر تنظيم الصناعة للتخلص من شعبية الأطعمة الفائقة المعالجة والمشكلات الصحية التي تصاحبها.