كورونا.. ما مدى صلاحية الجرعة المعزِّزة لجميع الأشخاص؟

أصبحت الولايات المتحدة أحدث بلد يسمح لجميع البالغين بالحصول على جرعة معزِّزة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بعدما كان الأمر يقتصر -حتى الآن- على الأشخاص الذين يعانون نقصا في المناعة والمسنين والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء.

ورأى علماء يتتبعون البيانات الوبائية أن هذا هو الوقت المناسب لهذه الخطوة، لكن بعض العلماء أعرب عن مخاوفه، إذ إن اللقاحات التي أعطيت بجرعتين ما زالت فعالة للغاية من حيث تقليل معدل الأشكال الحادة من الوباء والوفيات.

شكّلت الجرعات المعزِّزة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 نقطة خلاف بين الخبراء، إذ صوتت لجنة استشارية تابعة للإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف. دي. إيه)، في سبتمبر/أيلول الماضي، ضد حصول الجميع على جرعة معزِّزة حاصرةً أهليتها بفئات معينة من السكان فقط (الأكبر سنا والأكثر عرضة والأضعف).

بالنسبة إلى فينسينت راجكومار البروفيسور في (مايو كلينك) بمدينة روتشستر في ولاية مينيسوتا الأمريكية، فإن أحد الدلائل الرئيسة الجديدة هي التجربة السريرية التي أجرتها مختبرات فايزر على 10 آلاف شخص يبلغون 16 عاما وأكثر.

ووفق التجربة فإن فعالية اللقاحات -بعد الحصول على جرعة معززة- ارتفعت إلى 95.6% ضد المرض المصحوب بأعراض.

وأظهرت بيانات صادرة عن السلطات الصحية في بريطانيا لأشخاص تزيد أعمارهم عن 50 عاما، أن فعالية اللقاح بعد جرعة معززة تجاوزت مستوى الحماية الذي حقق بعد الجرعتين الأوليين.

وتساءل راجكومار “الإجابة العلمية البحتة على سؤال: هل تعمل الجرعات المعززة؟ هي نعم، ليس هناك أدنى شك في ذلك”، معربًا في الوقت نفسه عن قلقه من الإصابات بكوفيد-19 لدى الأشخاص الملقحين.

ورغم أنهم أقل عرضة للوفاة أو دخول المستشفى، تظهر بيانات جديدة في مينيسوتا أن “الوفيات في صفوف الذين لقّحوا ليست معدومة”.

وحاليًا، تسجّل وفاة واحدة لكل 100 ألف شخص ملقّح في الأسبوع (مقارنة بـ14 لكل 100 ألف لدى الأشخاص غير الملقّحين)، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الوفاة رغم حصولهم على اللقاح هم المسنون والذين يعانون نقصًا في المناعة على غرار المصابين بالسرطان أو الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء.

وقال راجكومار “إذا أصيب الفرد بالمرض رغم حصوله على اللقاح، فإن ذلك يشكل خطرا على هؤلاء لذلك، عدم الإصابة سيكون أمرا جيدا”.

This uptick looks deceptively mild. But I'm afraid it's going to take off. Stay safe folks. pic.twitter.com/p8ZxeP3GR5

وليس كل الخبراء متحمسين لهذا الحد، إذ ترغب سيلين غوندر -مختصة الأمراض المعدية والأستاذة بجامعة نيويورك- في رؤية – أدلة أكثر للمناعة الناتجة عن الجرعات المعززة على المدى الطويل.

بالنسبة إليها، يتولد الخلاف من عدم توافق الآراء حول الهدف المنشود “هل تحاولون منع الأشكال الحادة من المرض وحالات دخول المستشفى والوفيات؟ أم أنكم تحاولون منع العدوى وانتقالها؟”.

وفي الحالتين، ليست الجرعات المعززة بالضرورة هي الاستجابة الأنسب، وفق سيلين غوندر، بينما أفضل طريقة لتقليل الحالات الخطرة والوفيات هي خفض معدل الانتقال المجتمعي عبر تلقيح الأشخاص غير المحصّنين، حسب رؤيتها.

ويتفق الجميع على أن يتلقى المسنون والذين يعانون نقصا في المناعة والأكثر عرضة للخطر جرعة معززة.

وبالنسبة إلى سيلين غوندر، من غير الواقعي أيضًا الاعتقاد أن الجرعات المعززة ستمنع انتقال الوباء، خصوصا بسبب فترة الحضانة السريعة للفيروس في جسم الإنسان.

4/ And some Thanksgiving holiday tips:

Ideally, everyone would be vaccinated.

But think in terms of winter layers❄️:

– rapid testing (see 🧵 below)

– ventilation & air filtration

– masks when indoors in public spaceshttps://t.co/Ndu3wqLGwW

— Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA (@celinegounder) November 19, 2021