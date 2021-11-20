دراسة تحذر من فيروس جديد شبيه بكورونا قد ينتقل إلينا من الفئران

حذرت دراسة أمريكية جديدة من أن القوارض قد تكون حاملة للفيروسات الشبيهة بـ”سارس” من دون أعراض، ما يعني أن مرض شبيه بـ “كوفيد-19″ قد يأتي من الفئران.

وأجرى باحثون من جامعة (برينستون) بولاية نيوجيرسي الأمريكية، تحليلا جينيا لأنواع مختلفة من الثدييات، ودرسوا على وجه التحديد المستقبلات التي ترتبط بها فيروسات السارس.

ووجدوا دليلا على أن بعض أنواع القوارض في الماضي، تعرضت في مرات عديدة لفيروسات كورونا الشبيهة بـ”سارس” ما أدى بها على الأرجح إلى تطوير مستوى معين من المقاومة.

ويعد فيروس (SARS-CoV-2) المسبب لمرض”كوفيد-19″ حيواني المصدر، أي أنه قفز من حيوان إلى البشر.

وكشفت أبحاث سابقة أن الخفافيش الصينية على شكل حدوة الحصان يمكنها أن تستضيف العديد من الأمراض المشابهة للسارس دون أن تظهر عليها أعراض شديدة.

وتقول الدراسة التي نشرت في مجلة (PLOS Computational Biology) إن تحديد الحيوانات التي قد يكون لها حماية مماثلة ضد مثل هذه العدوى -وبالتالي يمكن أن تكون بمثابة مستودعات فيروسية- أمر حيوي لمنع الأوبئة في المستقبل.

وكتب عالم الأحياء الجزيئية شون كينغ، وعالمة الكمبيوتر منى سينغ في الدراسة “تشير دراستنا إلى أن القوارض الأسلاف ربما تكون أصيبت بعدوى متكررة بفيروسات كورونا الشبيهة بالسارس”.

وأضافوا أن هذا سمح لها بالحصول على “نوع من المقاومة لفيروسات كورونا الشبيهة بالسارس نتيجة لهذه العدوى”.

ووفقا للدراسة فإنه من المثير للإعجاب أن بعض أنواع القوارض قد تكون حاملة بلا أعراض لفيروسات كورونا الشبيهة بالسارس بما في ذلك تلك التي ربما لم يتم اكتشافها بعد.

ودرس العالمان في بحثهما ما يسمى بمستقبلات (ACE2) المستخدمة من قبل فيروسات السارس للدخول إلى خلايا الثدييات ما يميز تطور المستقبلات عبر أنواع الثدييات المختلفة.

وكشفت الدراسة أن بعض أنواع القوارض تعرضت لفيروسات كورونا الشبيهة بالسارس مرارا على مدار تطورها، ونتيجة لذلك، ربما تكون اكتسبت شكلا من أشكال التسامح والتكيف مع هذه الأنواع من العدوى.

يشار إلى أن دراسة نشرها كبار المستشارين العلميين في المملكة المتحدة وجدت أن فيروسات كورونا يمكن أن تنتقل عن طريق الفئران، كما تشير الدراسات أيضاً إلى أن الفئران يمكن أن تلتقط عدوى كوفيد-19 من البشر، وخاصة السلالات الحديثة الأكثر قابلية للانتقال.