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مع الحكيم

مع الحكيم يناقش تأثير الصوديوم على الكلى وضغط الدم (فيديو)

2/11/2021

قال تقرير لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الأغذية التي تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم تسبب ضغط الدم ما يؤدي غالبا إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية.

ودعت الإدارة في تقريرها، الذي ناقشه برنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر، المطاعم والشركات تصنيع الأغذية إلى خفض مستويات الصوديوم بمعدل 12٪.

وركزت الإدارة على أكثر من 160 فئة من الأطعمة المصنعة والمعبأة والوجبات السريعة، بما في ذلك الجبن والمخللات والمكسرات والصلصات واللحوم والبسكويت وغيرها.

وعلى الرغم من أن الكثير من الناس قد يسارعون إلى إلقاء اللوم على ملح الطعام، إلا أنه يتم إضافة كمية صغيرة من الصوديوم الغذائي أثناء الطهي في المنزل.

وكشف التقرير أن معظم الصوديوم الذي يستهلكه الأمريكيون -حوالي 70٪- يأتي من المطاعم والأطعمة المعبأة والمعالجة، بما في ذلك العديد من المنتجات غير المالحة.

ولكن لماذا يضاف الصوديوم إلى الأغذية المصنعة في المقام الأول؟

يلعب الصوديوم العديد من الأدوار في الأطعمة المعبأة والجاهزة، وأهمها:

  • تعزيز النكهة.
  • إضافة طعم مالح.
  • تعزيز توازن النكهة وحلاوة العناصر السكرية.
  • يجعل بعض أنواع الأطعمة المصنعة أكثر قبولا.
  • يساعد في منع نمو البكتيريا والعوامل الأخرى المسببة للأمراض.
  • يزيد من مدة الصلاحية.
  • تحسين الملمس والمظهر.
  • يحسن اللون.
  • يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة في منتجات اللحوم المصنعة.
  • يسمح للخبز بالارتفاع والالتصاق بالجبن.
  • يمنع التغييرات الكيميائية غير المرغوب فيها للمكونات الأخرى في العديد من المخبوزات.

بدوره، قال الدكتور جون وايت كبير المسؤولين الصحيين في موقع (ويب ميديكال) الأمريكي إن تأثيرات ملح الصوديوم السلبية كثيرة جدا، محذرا من تناول الأغذية التي تحتوي على مواد حافظة لاحتوائها على مستويات عالية من الصوديوم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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