يسبب الطنين وفقدان التوازن.. فيروس كورونا قد يصل إلى الأذن الداخلية

يعاني بعض المصابين بكوفيد 19 من أعراض سمعية مثل ضعف في السمع وطنين الأذن وبدرجة أقل فقدان التوازن، ويمكن للفيروس أن يصيب بالفعل خلايا الأذن الداخلية، وفقًا لدراسة أصدرها علماء أمريكيون ونشرتها مجلة (نيتشر) العلمية.

وقد أبلغ بعض المصابين بفيروس كورونا عن أعراض تتعلق بالأذن، واشتبه الباحثون لعدة أشهر في أنها مرتبطة بعدوى الأذن الداخلية بكوفيد 19.

ولدراسة العلاقة بين الفيروس والخلل الوظيفي السمعي قام البروفيسور لي جيرك وزملاؤه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتحليل أنسجة الأذن الداخلية لـ 19 مصابًا بكورونا.

أكدت النتائج الشكوك وأثبتت أن الفيروس يمكن أن يصيب بالفعل خلايا الأذن الداخلية، بما في ذلك الخلايا الشعرية الضرورية للسمع والتوازن.

وتُظهر الدراسة أن الخلايا الشعرية وخلايا شوان العصبية تهيئ البروتينات اللازمة لدخول فيروس كورونا إلى خلايا الأذن.

وكانت الخلايا الشعرية التي درسها فريق البروفيسور جيرك هي خلايا الشعر الدهليزي، وأشار الباحثون إلى أنها تساعد في حركات الرأس والحفاظ على التوازن.

وتشمل الطرق المحتملة لدخول الفيروس إلى الأذن قناة استاكيوس، التي تربط الأنف بالأذن الوسطى، وفتحات صغيرة تحيط بالأعصاب الشمية.

ويقول الباحثون إن ذلك يسمح للفيروس بدخول حيز الدماغ وإصابة الأعصاب القحفية، بما في ذلك الأعصاب المتصلة بالأذن الداخلية.

ويأمل الباحثون الآن في اختبار العلاجات الممكنة لعدوى الأذن الداخلية التي يسببها فيروس كورونا، وأيضًا عن طريق فيروسات أخرى.

وقال يوري أغراوال، أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة والرأس وجراحة الرقبة في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، لراديو كندا، إن الدراسة تقدم دليلًا مقنعًا على أن فيروس كورونا يمكن أن يكون سبب فقدان السمع والتوازن الذي لوحظ لدى عدد من المرضى المصابين بكوفيد 19.

