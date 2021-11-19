قد تحدث كارثة لبشرتك..عناصر تفادي مزجها أو استخدامها معا

قدمت مجلة (لوفيسيال) الناطقة بالفرنسية والمعنية بالأزياء والموضة منذ عام 1921 قائمة بالعناصر المستخدمة كمواد تجميلية للبشرة ويجب تفادي مزجها أو استخدامها معا تجنبًا لأي مشكلات قد تلحق بالبشرة.

وقالت المجلة في تقرير نشرته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مركبيّ الماء والزيت من أكثر المواد المعروف أنها لا تتماشى مع بعضها البعض.

وأوضحت “يقاوم الزيت الماء لذلك إذا حاولت وضع طبقة من منتج قائم على الماء فوق منتج زيتي مثل البلسم ستبقى طبقة دهنية على بشرتك تمنعها من امتصاص الماء”.

الزيت والماء عنصران لا يتوافقان معا عند العناية بالبشرة (getty)

وتابعت “إذا كان يجب عليك استخدام هذين المنتجين في روتينك اليومي للعناية بالبشرة يمكن وضع المنتج الزيتي فوق المنتج المائي وليس العكس. لكن بشكل عام يفضل استخدام المنتجات المائية والأمصال معًا وليس الزيوت”.

وفي السياق، نوهت المجلة إلى ضرورة تجنب استخدام المنتجات القائمة على (فيتامين سي) مع أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي مثل أحماض الجليكوليك والساليسيليك واللاكتيك إضافة إلى الريتينول (أحد مشتقات فيتامين أ).

وذكرت (لوفيسيال) أنه في حالة استخدام فيتامين سي مع الريتينول “قد يؤدي ذلك إلى تهيج البشرة”.

المنتجات القائمة على فيتامين سي أصبحت شائعة في سوق منتجات العناية بالبشرة (مواقع)

وأشارت إلى أنه في حالة استخدام المركبين يفضل وضع فيتامين سي أثناء النهار والريتينول ليلا.

ولفتت إلى أن الريتينول يميل إلى العمل بشكل أفضل مع المكونات المرطبة مثل حمض الهيالورونيك والسيراميد ومعامل الوقاية من الشمس (إس بي إف).

وعلى هذا النحو، نصحت المجلة بعدم مزج فيتامين سي مع النياسيناميد.

وأفادت بأن كلا المكونين “مفيدان في تحسين حب الشباب لكن استخدامهما معًا يمكن أن يؤديا إلى الطفح الجلدي”. وشددت المجلة على ضرورة عدم مزج حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك.

وقالت “من المحتمل ألا يتم استخدام هذين المكونين معًا لأن كلاهما يزيل خلايا الجلد الميتة. لكن قد يؤدي الجمع بينهما إلى حدوث الكثير من التهيج وإتلاف البشرة”.

ونوهت المجلة إلى ضرورة استخدام مرطب مناسب للبشرة بعد وضع منتج واحد يحتوي على أي من مركبي حمض الجليكوليك أوحمض الساليسيليك لتجديد الخلايا.