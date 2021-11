فايزر تتيح حبوب علاج مرضى كورونا لنصف سكان العالم بتكلفة منخفضة

أفادت مجلة (فوربس) الأمريكية أن مجموعة براءات اختراع الأدوية العالمية (MPP) المدعومة من الأمم المتحدة، وقعت اتفاقية مع شركة فايزر لتصنيع حبوب (باكسلوفيد) لمعالجة مرضى فيروس كورونا.

وتنسق (إم. بي. بي) بموجب الاتفاق مع الشركات المؤهلة المصنعة للأدوية الجنيسة (الأدوية المكافئة) في جميع أنحاء العالم لإنتاج (باكسلوفيد) بتكلفة منخفضة في 95 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل حول العالم.

ويصل دواء فايزر إلى أكثر من 50% من سكان العالم بأسعار زهيدة، وقالت فايزر إنها ستسمح لهذه الشركات بإنتاج (باكسلوفيد) إلى أن تقرر منظمة الصحة العالمية انتهاء الوباء.

وكانت فايزر قد كشفت، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبّة من نوعها أنتجتها لمعالجة مرضى فيروس كورونا أظهرت أنها “عالية الفعالية”.

ونجح (باكسلوفيد) -وهو الثاني من نوعه بعد الحبوب التي أنتجتها شركة (ميرك)- بنسبة 89% في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بفيروس كورونا والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد، وفق النتائج السريرية.

Countries where Pfizer has filed applications relating to PF-07321332 (Paxlovid), according to the list provided in the @MedsPatentPool license. pic.twitter.com/NBdbKSK8wc

— Luis Gil Abinader (@abinader) November 16, 2021