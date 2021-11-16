فايزر تتيح حبوب علاج مرضى كورونا لنصف سكان العالم بتكلفة منخفضة

أفادت مجلة (فوربس) الأمريكية أن مجموعة براءات اختراع الأدوية العالمية (MPP) المدعومة من الأمم المتحدة، وقعت اتفاقية مع شركة فايزر لتصنيع حبوب (باكسلوفيد) لمعالجة مرضى فيروس كورونا.

وتنسق (إم. بي. بي) بموجب الاتفاق مع الشركات المؤهلة المصنعة للأدوية الجنيسة (الأدوية المكافئة) في جميع أنحاء العالم لإنتاج (باكسلوفيد) بتكلفة منخفضة في 95 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل حول العالم.

ويصل دواء فايزر إلى أكثر من 50% من سكان العالم بأسعار زهيدة، وقالت فايزر إنها ستسمح لهذه الشركات بإنتاج (باكسلوفيد) إلى أن تقرر منظمة الصحة العالمية انتهاء الوباء.

فعالية عالية

وكانت فايزر قد كشفت، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبّة من نوعها أنتجتها لمعالجة مرضى فيروس كورونا أظهرت أنها “عالية الفعالية”.

ونجح (باكسلوفيد) -وهو الثاني من نوعه بعد الحبوب التي أنتجتها شركة (ميرك)- بنسبة 89% في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بفيروس كورونا والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد، وفق النتائج السريرية.

Countries where Pfizer has filed applications relating to PF-07321332 (Paxlovid), according to the list provided in the @MedsPatentPool license. pic.twitter.com/NBdbKSK8wc — Luis Gil Abinader (@abinader) November 16, 2021

وقال المدير التنفيذي لـ(إم. بي. بي) تشارلز جور -في بيان- إن “الاتفاقية ستسمح بوصول الدواء لبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا في إنقاذ الأرواح والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة الوباء”.

وكانت فايزر التي تسوق أحد اللقاحات الرئيسية ضد كورونا، قد قالت إنها تعتزم تقديم هذه النتائج “في أقرب وقت ممكن” إلى إدارة الأغذية والأدوية للحصول على إذن لاستخدام الدواء بشكل طارئ.

على خطى ميرك

وقال الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا في بيان “ما زالت الشركة ملتزمة بالمساعدة في إنهاء هذا الوباء”.

وأضاف “نعتقد أن العلاجات المضادة للفيروسات عن طريق الفم يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في الحد من شدة عدوى كوفيد-19، وتقليل الضغط على أنظمة الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح”.

Pfizer will allow generic drug manufacturers to produce inexpensive versions of its COVID pill, following a similar move by Merck. — Kyle Griffin (@kylegriffin1) November 16, 2021

ورأت مجلة (فوربس) أن فايزر تتبع بتوقيعها على الاتفاقية خطى شركة (ميرك)، التي وقعت بدورها مع (إم. بي. بي) الشهر الماضي لتقديم صفقة ترخيص طوعية مماثلة لحبوب (مولنوبيرافير) التي طورتها.

ورخصت المملكة المتحدة، في سبتمبر/أيلول الماضي، استخدام عقار ميرك، فيما وقعت فايزر وشريكتها في تطوير اللقاحات (بيونتيك) صفقة مع إدارة بايدن لتقديم 500 مليون جرعة لقاح إلى البلدان ذات الدخل المنخفض، مع بيع هذه الجرعات على أساس غير هادف للربح.