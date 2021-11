من داخل مطبخك.. أعشاب وفيتامينات ينصح بها الأطباء لمحاربة الشيخوخة

تعتبر بعض الدراسات أن الحفاظ على الشباب وتأخير علامات الشيخوخة يمكن أن يبدأ من مطبخك وليس من عيادات التجميل أو باستعمال المستحضرات الطبية.

وتشير أبحاث استندت إليها مجلة “إيت ذيس نوت ذات” (Eat This, Not That) الأمريكية، إلى أن بعض الفيتامينات توفر دعمًا قويًا لمكافحة الشيخوخة للجسم، وأنه يمكن تخزين معظمها من الأطعمة الصحية، وأفادت الدراسات بأن 5 فيتامينات يمكن أن تساعد في منع الشيخوخة.

من داخل المطبخ

قال دكتور أليكسيس بارسيلز، وهو جراح تجميلي، إن الكركم هو واحد من المواد المساعِدة في الحماية من مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

يتوفر الكركم على الكركمين المضاد القوي للأكسدة، وهو من أشهر الأعشاب القديمة التي لها العديد من الفوائد الصحية، منها أنه مضاد للالتهاب، وفق الطبيب.

“الكركم” يستخدم منذ زمن طويل في الطهي والاستخدامات الطبية بالبلدان الآسيوية (دويتش فيله)

وتحدث بارسيلز عن مكمل آخر مفيد في الحفاظ على مظهر الشباب، وهو (EGCG) الموجود في الشاي الأخضر، وفق مجلة (هيلث لاين healthline)، ويقلل المكون النباتي من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والسكري والسكتة الدماغية والموت المرتبط بأمراض القلب.

وتشمل الفوائد الإضافية الحماية من شيخوخة الجلد والتجاعيد التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن الحصول عليه عن طريق شرب الشاي الأخضر أو ​​تناول مكملات مركزة منه.

كشف الطبيب المتخصص أن نبق البحر له تاريخ طويل في الطب الصيني التقليدي، وأنه نه محمّل بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 7 الدهنية، وبالتالي فهو ممتاز لتجديد الخلايا وإخفاء علامات التوتر والإرهاق والتغيرات المرتبطة بالجلد.

نبق البحر محمّل بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 7 الدهنية (unsplash)

قالت أخصائية التغذية لي جونستون، إن نبتة (رهوديولا) قد يكون لها بعض الفوائد المضادة للشيخوخة، وإنها تساعد الجسم على التكيف بشكل أفضل مع الإجهاد عن طريق تقليل الأعراض مثل القلق والتعب وتقلب المزاج وصعوبة التركيز.

تساعد النبتة على النوم وهو أمر حيوي للانتعاش الجسم وتجدد الخلايا، وفق الأخصائية، التي أودرت نتيجة دراسة مثيرة للغرابة، إذ زاد متوسط عمر حشرات تتغذى على (رهوديولا) بنسبة 17٪.

نبتة الـ rhodiola rosea (غيتي)

فيتامين (د)

يساعد فيتامين (د) وفق الدراسات في تقوية جهاز المناعة الذي يبدأ في التدهور مع تقدمنا ​​في السن، كما يساعد الفيتامين الجسم على امتصاص الكالسيوم، الذي يمكنه بناء كثافة العظام.

تكمن أهمية فيتامين (د) أيضًا في عملية التمثيل الغذائي للعضلات، والتي تنخفض مع تقدم العمر.

تشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين (د)، الأسماك الدهنية مثل السلمون والبيض والحليب المدعم والحبوب.

ولكن قد يكون من الصعب الحصول على كميات كافية من الفيتامين من الطعام، لذلك قد تكون المكملات فكرة جيدة.

فيتامين (سي)

توفر مضادات الأكسدة القوية المعروفة بفيتامين (سي) الدعم المناعي وتقاوم الجذور المسببة للضرر في جميع أنحاء الجسم، وهي ضرورية لإنتاج الكولاجين، الذي يعتبر أحد البروتينات التي تحافظ على نضارة البشرة.

وفقًا لدراسة منشورة في مجلة “موليكيولر بيولوجي ريبورتس” (Molecular Biology Reports) في 2021، يمكن لفيتامين سي أيضًا أن يحمي من تقصير التيلوميرات، وهي أجزاء من الكروموسوم تحتوي على معلومات الحمض النووي وتصبح أقصر مع تقدم العمر.

يمكن لفيتامين سي أيضًا أن يحمي من تقصير التيلوميرات (unsplash)

فيتامين (ك)

أظهرت الدراسات الحديثة أن فيتامين (ك) مساعد حيوي في تنشيط العديد من البروتينات التي تعمل ضد المتلازمات المرتبطة بالعمر.

ويقول الباحثون إن من بين فوائده، المساعدة في منع تصلب الشرايين وأمراض القلب، وتحسين الوظيفة الإدراكية، وزيادة حساسية الأنسولين ومحاربة السرطان.

وتعتبر الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة (مثل الكرنب والسبانخ والبروكلي) وبعض الفواكه (بما في ذلك الأفوكادو والكيوي والتوت والعليق والعنب) وبعض المكسرات (مثل الكاجو والفستق والصنوبر) من المصادر الجيدة لفيتامين (ك).

فيتامين (أ)

فيتامين (أ) هو أساس الريتينويد، وهو المعيار الذهبي للعناية بالبشرة المضادة للشيخوخة، ويمكن للتركيبات التي تصرف بوصفة طبية والتي تحتوي على الريتينول أن يجدد خلايا الجلد وينعّم الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين.

ولكن فوائد الفيتامين لا تتركز على الجلد، بل إنها تصل إلى أجزاء من الدماغ المخصصة للذاكرة والتعلم.

يجدد خلايا الجلد وينعّم الخطوط الدقيقة والتجاعيد (unsplash)

فيتامين (هـ)

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات، إلى أن فيتامين (هـ) أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي والتلف، والتي يلعب دورًا في الشيخوخة.

ووجدت بعض الأبحاث أنه قد يحمي الأعصاب ويساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والعقل، ويتوفر فيتامين (E) في الأفوكادو والسبانخ والزيوت النباتية والمكسرات والبذور.