شاهد: خطوات بسيطة لتدليك مثالي يجعل طفلك أكثر استرخاء وسعادة

ينتقل الأطفال حديثو الولادة من البكاء إلى الثرثرة غير المفهومة خلال الأشهر القليلة الأولى من حياتهم، وقد يلاحظ الآباء أن أطفالهم يقلدون الأصوات أو الضوضاء من حولهم، وهذه علامة أن الطفل يستمع ويتعلم.