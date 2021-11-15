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شاهد: خطوات بسيطة لتدليك مثالي يجعل طفلك أكثر استرخاء وسعادة

10 خطوات لعملية تدليك مثالية للطفل (غيتي-أرشيف)
15/11/2021-|آخر تحديث: 15/11/202103:44 PM (مكة المكرمة)

قدم موقع (ويبمد) المعني بالأخبار والأبحاث الطبية، نصائح قيّمة من أجل تدليك مثالي لطفلك الرضيع لجعله أكثر استرخاء وسعادة.

ونصح الموقع الآباء والأمهات بأمور هامة وأرفقها بفيديو يوضح مراحل عملية التدليك المثالية للطفل.

فيما يلي نسرد تلك النصائح:

  • بدء التدليك بعد نصف ساعة تقريبًا من رضعة مشبعة للطفل.
  • اختيار مكان هادئ بعيدًا عن الضوضاء ودافئ بعيدًا عن أي تيارات هوائية.
  • وضع الطفل على سطح ثابت ومستقر ومريح قدر الإمكان.
  • وضع الطفل على ظهره لأنه أكثر الوضعيات راحة عادة بالنسبة للأطفال.
  • نزع أي خاتم أو شيء معدني ترتديه من اليدين قبل بدء عملية التدليك للرضيع.
  • استخدام زيت تدليك مناسب ويفضل ألا يحتوي على أي رائحة.
  • ابدأ بضغط خفيف مع التدليك من الرأس وحتى القدمين.
  • ادخل المتعة على عملية التدليك من خلال الغناء للطفل والحديث إليه ورواية القصص.
  • إذا بدء الطفل في الانزعاج والاستياء توقف لفترة ثم حاول مجددًا.
  • اسأل الطبيب قبل كل شيء، إذا كان رضيعك يعاني من أي مشكلات صحية لتعرف إذا كانت عميلة التدليك مناسبة له أم لا.
المصدر : الجزيرة مباشر + ويبمد

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