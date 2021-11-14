كورونا.. ألمانيا بصدد العودة للعمل من المنزل وأستراليا تخطط لتطعيم الأطفال دون 12 عاما

تخطط الحكومة الألمانية حاليا لإعادة تطبيق إلزام العمل من المنزل للموظفين في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، بينما تهدف أستراليا لتطعيم الأطفال دون 12 عاما بدءا من يناير/ كانون الأول القادم.

وبحسب مسودة لوزارة الصحة الألمانية، يتعين على صاحب العمل أن يعرض على الموظفين -في حالة العمل المكتبي أو أعمال مشابهة- تأدية هذه المهام في منازلهم، ويتعين على العاملين القبول إذا لم تكن هناك أسباب تتعارض مع ذلك.

يشار إلى أن القاعدة المخطط لها لإلزام العمل من المنزل تعد جزءا من مشروع قانون لتطبيق قاعدة (جي3) في مكان العمل، التي تنص على عدم السماح بالدخول لمكان العمل سوى للمطعمين أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار سلبية.

تطعيم الأطفال دون 12 عاما في أستراليا

رجحت السلطات الصحية الأسترالية اليوم الأحد تطعيم الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد كوفيد-19 بداية من يناير/كانون الثاني 2022.

وقال وزير الصحة غريغ هانت إن بيانات السلامة الخاصة بالتطعيمات لهذه الشريحة قيد المراجعة ولن يتخذ قرار بشأنها قبل بداية العام المقبل.

وكانت قد أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الشهر بجرعة من لقاح فايزر/بايونتيك للاستخدام على نطاق واسع في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما، بعد أن أجازتها هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وطبقا لبيانات وزارة الصحة فقد تخطت أستراليا يوم الجمعة حد 90% لمن تلقوا جرعة واحدة في سن السادسة عشرة فأكثر، مع حصول 83% على جرعتين، كما قامت الدولة بتطعيم 57.7% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.

الإغلاق العام في النمسا لمن لم يتلقوا التطعيم كاملا

قال مستشار النمسا ألكسندر شالنبرغ اليوم الأحد إن بلاده ستفرض اعتبارا من غد الإثنين الإغلاق العام على ملايين السكان الذين لم يتلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا لمواجهة قفزة في الإصابات بلغت مستويات قياسية.

وقال شالنبرج في مؤتمر صحفي مُعلنا الإجراء الجديد بعد اتصال بالفيديو مع حكام الأقاليم النمساوية التسعة “لا بد أن نزيد معدل التطعيم. إنه منخفض بشكل مُخجل”.

ونسبة من تلقوا التطعيم الكامل ضد كوفيد-19 في النمسا نحو 65% من السكان، وهي من أقل معدلات التطعيم في غرب أوربا.