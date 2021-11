كيف تعمل علاجات كورونا الجديدة داخل الجسم؟ باحثة في علم الأدوية تجيب (فيديو)

أوضحت الدكتورة ميس عبسي الأكاديمية والباحثة في علم الأدوية بالكلية الملكية في لندن، بأن العلاجين اللذين وافقت عليهما منظمة الصحة الأوربية هما نوع من مضادات الأجسام تُركب في المختبرات.

ووافقت وكالة الأدوية الأوربية، الخميس، على علاجين لفيروس كورونا بالأجسام المضادة في أول موافقة تصدرها على هذا النوع من العلاجات.

وأعطت الوكالة -التابعة للاتحاد الأوربي- الضوء الأخضر لعلاج طورته شركة (روش) السويسرية للأدوية بالاشتراك مع شركة (ريجينيرون) الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية وآخر طورته (سيلتريون) الكورية الجنوبية.

‼️ EMA recommends authorising 2⃣ new #COVID19treatments.

Ronapreve and Regkirona are the first monoclonal antibody medicines to receive a positive opinion from EMA for #COVID19.

👉https://t.co/7LIklkaB1h#Pandemic #PublicHealthEmergency pic.twitter.com/mGJ3LtkUcj

— EU Medicines Agency (@EMA_News) November 11, 2021