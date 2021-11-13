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الصحة العالمية: ملايين من مرضى السكري لا يستطيعون الحصول على الإنسولين

حقنة إنسولين (غيتي)
13/11/2021-|آخر تحديث: 13/11/202111:35 AM (مكة المكرمة)

دعت منظمة الصحة العالمية إلى خفض أسعار الإنسولين قائلة إن ملايين من مرضى السكري المعتمدين عليه لا يستطيعون الحصول عليه لارتفاع ثمنه على الرغم من بيع براءة اختراعه قبل مئة عام بدولار واحد.

وكتبت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر الذي يحل الأحد المقبل، أن ثمة العديد من الأسباب وراء ارتفاع ثمن الدواء الحيوي لمرضى السكري وذلك بسبب الضعف الشديد للأنظمة الصحية في العديد من البلدان وارتفاع أسعار الإنسولين كما أن المنافسة على إنتاج العقار منخفضة لأن ثلاث شركات مصنعة تهيمن على السوق.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الجمعة إن “العلماء الذين اكتشفوا الإنسولين قبل 100 عام رفضوا تحقيق ربح، وباعوا براءة الاختراع مقابل دولار واحد فقط”، مضيفا أن بادرة التضامن هذه لم تعد سارية اليوم.

ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية يعيش حوالي تسعة ملايين شخص مع مرض السكر من النوع الأول، وهو مرض مناعي ذاتي يتم فيه تدمير خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين.

وهناك إجمالًا أكثر من 400 مليون شخص في العالم يعانون من مرض السكر من النوع الثاني ويحتاج حوالي 60 مليون منهم إلى عقار الإنسولين.

وتقول مؤسسة مرض السكري الألمانية إن 80% من مرضى هذا النوع تتلازم عندهم الإصابة بالسمنة بمرض السكري، وبدون الإنسولين فإن هؤلاء معرضون لخطر الإصابة بالفشل الكلوي أو العمى أو بتر الأعضاء.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 80% من مرضى السكري يعيشون في دول فقيرة أو أشد فقرًا، وتطالب بمزيد من الاستثمار في إنتاج الإنسولين من أجل خلق منافسة أقوى حتى تنخفض أسعاره.

ويجري حاليًا تصنيع حوالي 90% من الإنسولين من قبل ثلاث شركات في الولايات المتحدة والدنمارك وفرنسا.

الأكثر عرضة للوفاة بكورونا

وحذرت المنظمة في بيان سابق من أن معدلات الوفيات بكوفيد-19 ترتفع بشدة بين مرضى السكري في أفريقيا التي تتزايد فيها أعداد مرضى السكري بوتيرة سريعة.

وخلُص تحليل أجرته المنظمة لبيانات من 13 دولة أفريقية أن معدل الوفيات بين مرضى السكري المصابين بكوفيد بلغ 10.2%، مقارنة بنسبة 2.5% بين مرضى كوفيد بشكل عام.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في بيان لها إن “كوفيد -19 يبعث رسالة واضحة بأن مكافحة السكري في أفريقيا على درجة قصوى من الأهمية من جوانب كثيرة من بينها المعركة مع الجائحة الحالية”.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 70% من مرضى السكري في القارة لم يكونوا على دراية بمرضهم.

وتشير توقعات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن عدد المرضى بأفريقيا سيصل إلى 55 مليونًا بحلول 2045 ارتفاعًا من 24 مليونًا هذا العام.

وتعكس البيانات الواردة من أفريقيا حول زيادة خطر الموت بكوفيد بين المصابين بالسكري اتجاهًا عالميًا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أقل من 7% من سكان أفريقيا حصلوا على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا مقارنة بنسبة عالمية تبلغ 40%.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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