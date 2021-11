الصحة العالمية: ملايين من مرضى السكري لا يستطيعون الحصول على الإنسولين

دعت منظمة الصحة العالمية إلى خفض أسعار الإنسولين قائلة إن ملايين من مرضى السكري المعتمدين عليه لا يستطيعون الحصول عليه لارتفاع ثمنه على الرغم من بيع براءة اختراعه قبل مئة عام بدولار واحد.

وكتبت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر الذي يحل الأحد المقبل، أن ثمة العديد من الأسباب وراء ارتفاع ثمن الدواء الحيوي لمرضى السكري وذلك بسبب الضعف الشديد للأنظمة الصحية في العديد من البلدان وارتفاع أسعار الإنسولين كما أن المنافسة على إنتاج العقار منخفضة لأن ثلاث شركات مصنعة تهيمن على السوق.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الجمعة إن “العلماء الذين اكتشفوا الإنسولين قبل 100 عام رفضوا تحقيق ربح، وباعوا براءة الاختراع مقابل دولار واحد فقط”، مضيفا أن بادرة التضامن هذه لم تعد سارية اليوم.

1⃣ Boost human insulin supply and diversify the manufacture of analogue insulins. 2⃣ Ensure that prompt diagnosis and access to devices for 🩸 sugar monitoring and 💉 insulin are available. 3⃣ Use human insulin where possible. pic.twitter.com/lqu6MU8GUM

To increase access to insulin WHO advises to:

ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية يعيش حوالي تسعة ملايين شخص مع مرض السكر من النوع الأول، وهو مرض مناعي ذاتي يتم فيه تدمير خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين.

وهناك إجمالًا أكثر من 400 مليون شخص في العالم يعانون من مرض السكر من النوع الثاني ويحتاج حوالي 60 مليون منهم إلى عقار الإنسولين.

وتقول مؤسسة مرض السكري الألمانية إن 80% من مرضى هذا النوع تتلازم عندهم الإصابة بالسمنة بمرض السكري، وبدون الإنسولين فإن هؤلاء معرضون لخطر الإصابة بالفشل الكلوي أو العمى أو بتر الأعضاء.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 80% من مرضى السكري يعيشون في دول فقيرة أو أشد فقرًا، وتطالب بمزيد من الاستثمار في إنتاج الإنسولين من أجل خلق منافسة أقوى حتى تنخفض أسعاره.

ويجري حاليًا تصنيع حوالي 90% من الإنسولين من قبل ثلاث شركات في الولايات المتحدة والدنمارك وفرنسا.

5 out of 10 people with type 2 #diabetes in the 🌍 still do not have access to insulin and only 3 companies dominate 90% of the market for insulin setting 📈 prices.

This is unacceptable. Everybody deserves to have access to life-saving treatment.https://t.co/kcaqh6tYO1 pic.twitter.com/A0MimCfuKb

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 12, 2021