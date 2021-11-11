ألمانيا.. أعلى إصابات يومية منذ تفشي كورونا وإصابة رئيس الاستخبارات رغم تلقيه اللقاح

تجاوزت حصيلة الإصابات بكورونا في ألمانيا 50 ألفًا لتمثل أعلى معدل يومي منذ تفشي الفيروس، في حين سُجلت إصابة رئيس الاستخبارات رغم تلقيه اللقاح، بينما كشف استطلاع للرأي تأييد ثلثي الألمان لإلزامية التطعيم.

وأعلن معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية (مستقل) في بيان رصده خلال الساعات الـ24 الماضية 50 ألفًا و196 إصابة بالعدوى، ارتفاعًا من 39 ألفًا و676.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية 50 ألفاً منذ بداية الوباء في البلاد، بحسب المصدر نفسه. وأكد البيان أن عدد الوفيات بلغ 235.

Germany mulls new COVID-19 measures as infections spike https://t.co/8I6zAHhkC9 — CTV News (@CTVNews) November 11, 2021

إصابة رئيس الاستخبارات

وفي السياق، أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني اليوم الخميس إصابة رئيسه (برونو كال) بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه التطعيم، مضيفاً أنه موجود حاليًا في عزل منزلي.

وأضاف جهاز الاستخبارات أن كال (59 عامًا) بخير حاليًا، وأنه سيتم تحديد الأشخاص المحتمل مخالطتهم له وإبلاغهم بالأمر على الفور. ويرأس كال الجهاز منذ 2016.

Bundesnachrichtendienst: Präsident Kahl trotz Impfung mit Corona infiziert https://t.co/ekVemAZ9jd — Merkur.de (@merkur_de) November 11, 2021

فرض التطعيم إجباريا

في غضون ذلك، أظهر استطلاع حديث أن غالبية الألمان يؤيدون حاليًا فرض إلزام تلقي لقاح ضد كورونا، على الأقل بالنسبة لمن يعملون في مهن معينة.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد (يوغوف) لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن 44% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون إلزام جميع الأشخاص في ألمانيا بتلقي لقاح.

وذكر 24% آخرون أنهم يرغبون في تقييد هذا الإلزام بالنسبة لفئات مهنية معينة مثل أفراد الرعاية الصحية والممرضين والعاملين في المستشفيات، بينما عارض 27% فقط فرض هذا الإلزام على أي حال.

وبذلك أظهر الاستطلاع تغير مستويات تأييد هذا الإلزام في ألمانيا منذ بدء حملات التطعيم قبل عام تقريباً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشمل الاستطلاع 2091 شخصًا وأجري في الفترة بين 5 و8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

BND-Chef Bruno Kahl befindet sich in Quarantäne. https://t.co/7MHvpuhoKf — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) November 11, 2021

وكان استطلاع سابق لمعهد (يوغوف) أجري بعد أيام قليلة من أولى حملات التطعيم في 26 ديسمبر الماضي، أظهر أن 56% عارضوا فرض إلزام عام بتلقي اللقاح بينما أيده آنذاك 33% فقط.

وفي الموجة الرابعة الحالية من الوباء في ألمانيا، دعا خبراء الصحة مرارًا إلى إغلاق أكثر صرامة، بما يتضمن فرض حظر تجوال ليلي.

وسجلت في البلاد إجمالًا منذ بداية الجائحة 4 ملايين و875 ألفًا و551 إصابة بكورونا، منها 97 ألفا و599 وفاة و4 ملايين و432 ألفاً و600 حالة تعافٍ بحسب موقع (وورلدوميتر).