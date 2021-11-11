ليس بينهما عقاري فايزر أو ميرك.. أوربا توافق رسميًا على علاجين لفيروس كورونا

وافقت وكالة الأدوية الأوربية، الخميس، على علاجين لفيروس كورونا بالأجسام المضادة في أول موافقة تصدرها على هذا النوع من العلاجات.

وأعطت الوكالة -التابعة للاتحاد الأوربي- الضوء الأخضر لعلاج طورته شركة (روش) السويسرية للأدوية بالاشتراك مع شركة (ريجينيرون) الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية وآخر طورته (سيلتريون) الكورية الجنوبية.

وقالت الوكالة -تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرا لها- في بيان إن “رونابريف (السويسري – الأمريكي) وريغكيرونا (الكوري الجنوبي) هما أول دواءين من فئة العلاجات أحادية النسيلة يحصلان على موافقتنا للاستخدام كعلاج ضد فيروس كورونا”.

‼️ EMA recommends authorising 2⃣ new #COVID19treatments. Ronapreve and Regkirona are the first monoclonal antibody medicines to receive a positive opinion from EMA for #COVID19. 👉https://t.co/7LIklkaB1h#Pandemic #PublicHealthEmergency pic.twitter.com/mGJ3LtkUcj — EU Medicines Agency (@EMA_News) November 11, 2021

بدورها، قالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوربي ستيلا كيرياكيدس إن الموافقة على العقارين “خطوة مهمة” في ظل اعتماد التكتل حاليا على أربعة لقاحات.

وأضافت في بيان “اليوم نتخذ خطوة مهمة إلى الأمام نحو هدفنا المتمثل في السماح بما يصل إلى 5 علاجات جديدة في الاتحاد الأوربي بحلول نهاية العام”.

والأجسام المضادة الأحادية النسيلة المنتجة في المختبر عبارة عن بروتينات ترتبط بالانتفاخات التي تنتشر على سطح الفيروس، ما يمنع العامل الممرض من غزو الخلايا البشرية.

ويستخدم العقاران حاليا في علاج المرضى المعرضين لخطر الإصابة بعدوى شديدة.

وقُدمت طلبات الموافقة على العقارين، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقالت وكالة الأدوية الأوربية حينها إنها “قد تبدي رأيها في غضون شهرين”.

شركة فايزر تكشف عن حبوب تخفض وفيات كورونا بنسبة 89% (غيتي)

ولم يشر قرار وكالة الأدوية الأوربية إلى العلاج الذي طورته شركة (ميرك) الأمريكية واعتمدت بريطانيا استخدامه كعقار ضد فيروس كورونا، الخميس الماضي.

ولم يشر القرار أيضا إلى عقار (باكسلوفيد) الذي أعلنت عنه شركة فايزر الأمريكية، الجمعة الماضية.

وقالت فايزر إن التجارب السريرية على عقارها لعلاج كورونا “نجح بنسبة 89% في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بفيروس كورونا والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد”.

وأشارت إلى أنها تعتزم تقديم هذه النتائج “في أقرب وقت ممكن” إلى إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية للحصول على إذن لاستخدام الدواء بشكل طارئ.

وتعمل الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق تقليل قدرة الفيروس على التكاثر وبالتالي إبطاء المرض.

وتمثل هذه العلاجات مكملا للقاحات للحماية من فيروس كورونا.