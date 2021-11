ليس بينهما عقاري فايزر أو ميرك.. أوربا توافق رسميًا على علاجين لفيروس كورونا

وافقت وكالة الأدوية الأوربية، الخميس، على علاجين لفيروس كورونا بالأجسام المضادة في أول موافقة تصدرها على هذا النوع من العلاجات.

وأعطت الوكالة -التابعة للاتحاد الأوربي- الضوء الأخضر لعلاج طورته شركة (روش) السويسرية للأدوية بالاشتراك مع شركة (ريجينيرون) الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية وآخر طورته (سيلتريون) الكورية الجنوبية.

وقالت الوكالة -تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرا لها- في بيان إن “رونابريف (السويسري – الأمريكي) وريغكيرونا (الكوري الجنوبي) هما أول دواءين من فئة العلاجات أحادية النسيلة يحصلان على موافقتنا للاستخدام كعلاج ضد فيروس كورونا”.

