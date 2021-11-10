هل حقًا تبصق الذبابة على الأطعمة التي تهبط عليها؟ علماء يجيبون

تخيل أنك في نزهة وعلى وشك تناول شطيرة، وفجأة لاحظت ذبابة في طريقها إليك، تلاحق طعامك بمساعدة عيونها المركبة وقرون استشعارها، وتهرب من محاولات ضربك لها بمهارة، لتهبط على شطيرتك وتتقيأ عليها! يبدو الأمر مقززا نوعا ما، لكن هذه هي الحقيقة، فأول ما يفعله الذباب هو أن يبصق على طعامك.

وكشف باحثون أن غالبية أنواع الذباب المعروفة التي يزيد عددها عن 110 آلاف، ليس لها أسنان، لذلك لا تستطيع مضغ الطعام الصلب، حيث تشبه أجزاء أفواهها القش الإسفنجي.

ويقول موقع (ذا كونفرسيشن) إنه بمجرد هبوط الذبابة على الطعام، فإنها تحتاج إلى إطلاق العصارات الهضمية لتحويلها إلى حساء مهضوم يمكن ابتلاعه.

ومن أجل تناول المزيد من الطعام، يحاول بعض الذباب تقليل السوائل في الأكل، حيث يجفف الطعام عبر التقيئ عليه، وبمجرد أن يتبخر بعض الماء، يمكن للذباب تناول هذا الطعام الأكثر تركيزا.

ويقول الموقع إن البشر ليسو بحاجة إلى كل هذا البصق والقيء للحصول على العناصر الغذائية من الطعام، ولكن الإنسان ينتج عصيرا هضميا في اللعاب، وهو إنزيم يدعى (الأميليز)، والذي يقوم بالهضم المسبق لبعض الخبز أثناء مضغه.

ويقوم (الأميليز) بتحليل النشاء الذي لا يمكن تذوقه إلى سكريات بسيطة مثل الغلوكوز، والتي بالإمكان تذوقها، ولهذا السبب يصبح الخبز أحلى كلما طالت مدة مضغه.

ويشير الموقع إلى أن الذباب يمكنه تذوق الطعام دون استخدام فمه، حيث يستخدم المستقبلات الموجودة على الأقدام لتحديد الطعام بمجرد هبوطه على الطعام.

هل نتخلص من الطعام الذي لمسه الذباب؟

عندما تلمس ذبابة الطعام، فغالبا هو ليس الشيء الوحيد الذي هبطت عليه في ذلك اليوم، حيث يهبط الذباب على أشياء مثل القمامة أو الطعام المتحلل المليء بالميكروبات.

والجراثيم والميكروبات التي قد تحملها الذبابة أخطر بكثير من لعابها، لأن بعض الميكروبات يمكن أن تسبب أمراضا، مثل الكوليرا والتيفوئيد. ولكن، إذا لم تبق الذبابة لفترة أطول من بضع ثوان، فإن فرص انتقال الميكروبات تكون منخفضة، وربما يكون الطعام جيدا.

ويقول الموقع إنه يجب تغطية الطعام دائما لمنع الحشرات من الهبوط عليه، أما إذا كان المنزل موبوءا بالذباب، فيمكن استخدام مصائد بسيطة للتخلص منه.

هل هناك فائدة من الذباب؟

البصق على الطعام ونشر الأمراض أمر مثير للاشمئزاز، لكن الذباب ليس سيئًا بالكامل.

راقب عن كثب في المرة القادمة التي تكون فيها بالخارج، وقد تتفاجأ بعدد الذباب الذي يهبط على الزهور للحصول على الرحيق، إنها مجموعة مهمة من الملقحات، كما تحتاج العديد من النباتات إلى الذباب لمساعدتها على التكاثر.

كما يعد الذباب مصدرا جيدا للغذاء للضفادع والسحالي والعناكب والطيور، لذا فهي جزء مهم من النظام البيئي.

يستخدم الطبيب الديدان المعقمة مثل تلك الموجودة في هذه الأنابيب لتنظيف جرح قدم المريض (غيتي)

ويشير الموقع إلى استخدامات طبية لبعض الذباب، حيث يستخدم الأطباء دودة ذبابة النفخ – الشكل الصغير غير الناضج من الذباب – لإزالة الأنسجة المتحللة في الجروح.

وتطلق اليرقات مواد سائلة مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات، وساعد ذلك العلماء على ابتكار علاجات جديدة للعدوى.

ويشير الموقع في ختام التقرير إلى أن ذباب الفاكهة لا يقدر بثمن في الأبحاث البيولوجية، إذ يدرسه علماء الطب الحيوي من جميع أنحاء العالم لإيجاد أسباب وعلاجات للأمراض والاضطرابات الوراثية.