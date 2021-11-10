تعرف على مميزاتها.. الصحة العالمية: ننتظر الجيل الثاني من لقاحات كورونا “بفارغ الصبر”

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية (سمية سواميناثان )،أمس الثلاثاء، إنها تنتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوبا.

وأضافت كبيرة العلماء على حسابات منظمة الصحة العالمية في مواقع التواصل أن لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل في الاستخدام من الحقن بالإبر ويمكن أن تؤخذ ذاتيا.

وتجري مراجعة 129 لقاحا على الأقل، بعضها قيد التجارب السريرية بعد اختبارها على البشر مقابل 194 لقاحا لم يصل إلى هذه المرحلة.

وقالت المسؤولة “هذه اللقاحات المحتملة تغطي مجموعة كاملة من التقنيات”. وأضافت “ما زالت قيد الدراسة لكنني على ثقة في أن بعضها سيكون آمنا وفعالا جدا والبعض الآخر لن يكون كذلك”. وستختار منظمة الصحة العالمية اللقاحات الأنسب وتفكر أيضا في استخدام بعضها لتطوير لقاحات ضد أمراض أخرى.

وقالت سمية سواميناثان إن ميزة اللقاح الذي يعطى عن طريق الأنف كما هي الحال في بعض البلدان للإنفلونزا هي أنه قد يعالج الفيروس حتى قبل أن يصل إلى الرئتين.

ومنحت منظمة الصحة العالمية موافقة طارئة لسبعة لقاحات مضادة لكوفيد 19 تصنعها مختبرات فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون وسينوفارم وسينوفاك وبهارات بايوتيك.

وأوضحت سمية سواميناثان “حتى الآن، فيما يتعلق باللقاحات التي اعتمدناها لم يكن هناك ما يدعو إلى القلق لدرجة أن نقول إن علينا مراجعة هذا اللقاح”.

وأعطي أكثر من 7,25 مليارات جرعة لقاح في أنحاء العالم حتى الآن.