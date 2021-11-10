توصية ألمانية بتطعيم من هم دون الثلاثين بلقاح فايزر فقط.. ما السبب؟

أوصت الهيئة الاستشارية الألمانية للقاحات ،اليوم الأربعاء، بتطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر/بيونتيك فقط.

وبحسب نتائج التحليل الذي أجرته اللجنة الدائمة للتطعيم (سيتكو)، أظهر لقاح فايزر انخفاضًا في حدوث حالات التهاب عضلة القلب بالنسبة لهذه الفئة العمرية مقارنة بلقاح موديرنا.

وتنطبق التوصية باستخدام لقاح فايزر على هذه الفئة العمرية أيضًا في حالة الجرعات التعزيزية، حتى لو كانت الجرعات السابقة التي تلقوها من تطوير شركات أخرى.

كما أوصت اللجنة أيضًا بتلقيح النساء الحوامل، بصرف النظر عن العمر، بلقاح فايزر.

وستذهب مسودة توصية الهيئة الآن إلى الولايات الألمانية ومجموعة أخرى من الخبراء لفحصها وربما لمراجعتها.

Germany’s vaccination panel only recommends the BioNTech/Pfizer vaccine for people under 30, as it has been found to have less common adverse side effects than Moderna https://t.co/e2JW082M1N — Bojan Pancevski (@bopanc) November 10, 2021

وقبل يومين، نصحت الهيئة العليا للصحة في فرنسا بعدم إعطاء لقاح موديرنا لمن هم دون 30 عامًا. وجاء ذلك في توجيه أصدرته بعدما أظهرت دراسة فرنسية كبيرة أن اللقاحات العاملة بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال تزيد قليلًا خطر الإصابة بالتهابَ عضلة القلب وغلاف القلب (التامور) لدى الشباب.

وقالت الهيئة إنها “توصي السكان الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا وحالما يكون ذلك متاحًا باستخدام لقاح فايزر سواء أكان تلقيحًا أوليًا أو معززًا”، وكانت الهيئة نصحت في 15 أكتوبر/تشرين الأول باستخدام لقاح فايزر حصرًا في الجرعات المعززة.

Germany's vaccine advisory panel says people under the age of 30 should only be vaccinated against Covid-19 with BioNTech/Pfizer. https://t.co/jXq7Jfk38Y — The Local Germany (@TheLocalGermany) November 10, 2021

الجيل الثاني من اللقاحات

في غضون ذلك، قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان الثلاثاء إنها تنتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوبًا.

وقالت على حسابات منظمة الصحة العالمية في مواقع التواصل إن لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل في الاستخدام من الحقن بالإبر ويمكن أن تؤخذ ذاتيًا.

وتجري مراجعة 129 لقاحًا على الأقل بعضها قيد التجارب السريرية وبالتالي اختُبرت على البشر، مقابل 194 لقاحًا لم يصل بعد إلى هذه المرحلة المتقدمة.

وستختار منظمة الصحة العالمية اللقاحات الأنسب، كما تفكر أيضًا في استخدام بعضها لتطوير لقاحات ضد أمراض أخرى.

وقالت المسؤولة إن ميزة اللقاح الذي يعطَى عن طريق الأنف هي أنه قد يعالج الفيروس حتى قبل أن يصل إلى الرئتين.

ومنحت منظمة الصحة موافقة طارئة لسبعة لقاحات مضادة لكوفيد تصنعها مختبرات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون وسينوفارم وسينوفاك وبهارات بايوتيك.