توصية ألمانية بتطعيم من هم دون الثلاثين بلقاح فايزر فقط.. ما السبب؟

أوصت الهيئة الاستشارية الألمانية للقاحات ،اليوم الأربعاء، بتطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر/بيونتيك فقط.

وبحسب نتائج التحليل الذي أجرته اللجنة الدائمة للتطعيم (سيتكو)، أظهر لقاح فايزر انخفاضًا في حدوث حالات التهاب عضلة القلب بالنسبة لهذه الفئة العمرية مقارنة بلقاح موديرنا.

وتنطبق التوصية باستخدام لقاح فايزر على هذه الفئة العمرية أيضًا في حالة الجرعات التعزيزية، حتى لو كانت الجرعات السابقة التي تلقوها من تطوير شركات أخرى.

كما أوصت اللجنة أيضًا بتلقيح النساء الحوامل، بصرف النظر عن العمر، بلقاح فايزر.

وستذهب مسودة توصية الهيئة الآن إلى الولايات الألمانية ومجموعة أخرى من الخبراء لفحصها وربما لمراجعتها.

