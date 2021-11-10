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الصحة العالمية: العالم يواجه خطر تفشي الحصبة

الحصبة من أكثر الأمراض المعدية المعروفة (غيتي)
10/11/2021-|آخر تحديث: 11/11/202112:03 AM (مكة المكرمة)

قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم يواجه احتمالات متزايدة من تفشي مرض الحصبة بسبب عدم حصول أكثر من 22 مليون رضيع على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد للمرض خلال جائحة كوفيد-19 في 2020.

وأظهر تقرير مشترك للمنظمة الدولية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن حالات الحصبة المسجلة انخفضت بأكثر من 80% العام الماضي مقارنة مع 2019 لكن عدم تطعيم عدد أكبر من الأطفال ضد المرض يجعلهم عرضة للإصابة به.

ويهدد عدم تطعيم نحو ثلاثة ملايين طفل، عام 2020، أكثر من العام السابق عليه، وهو أكبر زيادة خلال 20 عاما، الجهود العالمية للقضاء على المرض الفيروسي شديد العدوى.

وقال كيفن كين -رئيس إدارة التطعيمات في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها- إن “الأعداد الكبيرة من الأطفال غير المطعمين وتفشي الحصبة واكتشاف المرض وجهود التشخيص التي جرى تحويلها لدعم التصدي لكوفيد-19، كلها عوامل تزيد احتمالات حدوث وفيات مرتبطة بالحصبة ومضاعفات خطيرة في الأطفال”.

والحصبة من أكثر الأمراض المعدية المعروفة، فانتشارها أكثر من كوفيد-19 وإيبولا والسل والإنفلونزا.

ويمكن أن تكون خطيرة جدا بالنسبة للرضع والأطفال الصغار إذ إن الالتهاب الرئوي من بين مضاعفاتها المحتملة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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