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مع الحكيم

مع الحكيم.. علاج الخرف بالموسيقى والتذكر عبر الأصوات

1/11/2021

أصبح استخدام الموسيقى في علاج الخرف موجودا في عدة بلاد، وفي تقرير عرضه برنامج مع الحكيم قدمتا المتطوعتان ميساء أبولغد ولانا مشتاق عرضا موسيقيا في دار للمسنين بعمان بهدف التخفيف من الاضطرابات العقلية كالخرف والقلق والاكتئاب على نزلاء الدار.

ولكن كيف يمكن للموسيقى أن تساعد الأشخاص المصابين بمرض الخرف؟

تشير الأبحاث إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يمكن أن يوفر فوائد عاطفية وسلوكية للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف، فغالبًا ما يتم الاحتفاظ بالذكريات الموسيقية وذك بسبب عدم تضرر مناطق الدماغ الرئيسية المرتبطة بالذاكرة الموسيقية نسبيًا بسبب المرض.

فضلا عن بعض الفوائد التي يمكن للموسيقى تقديمها لمرضى الخرف على غرار تخفيف التوتر وتقليل القلق والاكتئاب وتقليل الانفعالات، ومن أهم فوائد العلاج بالموسيقى “توفير وسيلة للتواصل” خاصة لأولئك الذين يواجهون صعوبات من أجل الاندماج في المجتمع.

وفي السياق نفسه، أشارت بعض الدراسات المبكرة أيضًا إلى أن وظائف الذاكرة الموسيقية تختلف عن الأنواع الأخرى من الذاكرة، ويمكن أن يساعد الغناء في تحفيز الذكريات الفريدة بالإضافة إلى التشجيع على الحركة حتى لو كانت بسيطة كالتصفيق أو النقر بالقدمين على الإيقاع.

بالطبع يستمع الناس من جميع الأعمار إلى الموسيقى ويستمتعون بها، مما يجعلها – نوعا ما – لغة عالمية ومع ذلك، يمكن أن تتجاوز قيمتها مجرد الاستماع.

ويقول كيمو ليهتونن، أستاذ التربية في جامعة توركو (فنلندا) ومعالج بالموسيقى لأكثر من 25 عامًا: “في الواقع، يستخدم المعالجون العلاج بالموسيقى لتعزيز الذاكرة والشعور بالذات في علاج كبار السن المصابين بالخرف”.

وأضاف “أستخدم بشكل أساسي الأغاني القديمة في زمن الحرب، التي يبدو أنها تجلب الكثير من الذكريات الحية إلى أذهانهم، فهناك علاقة وثيقة بين الموسيقى والعواطف اللاواعية، التي ينشطها الإيقاع حتى لو كان المرضى لا يستطيعون تذكر هويتهم”.

ونظرًا لأن الخرف حالة تنكسية، فإن التعبير عن الاحتياجات الأساسية وفهمها يمكن أن يصبح مشكلة ويؤدي إلى شعور معقد بالعزلة للمصابين، ولكن استخدام الأغاني في بيئة علاجية يعزز التواصل ويوفر بنية تواصلية، ويتيح الحوار.

لذا يعتقد الخبراء أن هذا النوع من العلاج يمكّن المرضى من الخروج من العزلة التي يفرضها مرض الزهايمر والخرف، فعلى حد قولهم تعمل الموسيقى كمترجم لصور العالم دون أن ترتبط بالتفاعل اللفظي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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