على عكس السائد.. الشاي الأخضر ليس مضادا للأكسدة وهذه هي فوائده

كشفت دراسة حديثة أن الشاي الأخضر لا يحتوي على مضادات أكسدة على عكس المعلومة السائدة والتي وردت في أبحاث قديمة.

وتقول الدراسة الجديدة التي أجريت في المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في مدينة زيورخ السويسرية، إن مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر ليست من مضادات الأكسدة.

وتوصل العلماء في دراستهم المنشورة في مجلة (أغينغ) ​لمعرفة كيفية تأثير الكاتيكين على جسم الإنسان بعد دراسة أجروها على دودة من الديدان الخيطية ووجدوا أن كميات صغيرة من الشاي الأخضر زادت في عمر الدودة.

ووفقًا للباحثين، فإن تخطيط القلب الكهربائي و(إي جي سي جي) يزيدان من ما يعرف بالإجهاد التأكسدي لمدة محدودة، وهو الأمر الذي يزيد الوظائف الوقائية للخلايا، ليلاحظ العلماء تحسنا في شكل الديدان.

Watch the #AgingShort video preview of this week's paper #TrendingWithImpact: "Green tea catechins EGCG and ECG enhance the fitness and lifespan of Caenorhabditis elegans by complex I inhibition." Read the full paper: https://t.co/5GtyP35fsP #greentea #roundworms #medEd #OA pic.twitter.com/1l1Xj6aZ3D — Aging-US (@AgingJrnl) October 21, 2021

ويقول قائد الدراسة مايكل ريستو “إن بوليفينول الشاي الأخضر ليس في الواقع من مضادات الأكسدة، ولكنه يحوي مواد مؤكسدة تعمل على تحسين قدرة الكائن الحي على الدفاع عن نفسه، على غرار التطعيم”.

والبوليفينول عبارة عن مركبات نحصل عليها من خلال بعض الأطعمة النباتية.

وتكشف الدراسة أن هذه الزيادة في القدرة الدفاعية لا تظهر من خلال الجهاز المناعي، ولكن من خلال تنشيط الجينات التي تنتج إنزيمات معينة مثل ديسموتاز والكاتلاز. هذه الإنزيمات هي التي تعطل الجذور الحرة للأكسجين في الديدان الخيطية، هي مواد مضادة للأكسدة.

وفيما يخص السمنة والشاي الأخضر، فقد لاحظ العلماء أن الشاء الأخضر يقلل من كمية الدهون ويساعد في التخلص من السمنة.

الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين والكاتيكين التي تزيد من معدل الأيض “حرق الدهون”

نعم لشرب الشاي لا لمكملاته

ويقول ريستو إنه يشرب الشاي الأخضر كل يوم، وهي عادة يوصي بها، لكنه ينصح بعدم تناول مستخلصاته أو ​​مركزاته.

ويوضح أنه “عند تركيز معين، تصبح (مادة الكاتيكين) سامة”.

ويشير إلى أن الجرعات العالية من الكاتيكين تمنع الميتوكوندريا إلى حد يؤدي إلى موت الخلايا، والذي يمكن أن يكون خطيرًا بشكل خاص في الكبد. أي شخص يستهلك هذه البوليفينول بجرعات زائدة يخاطر بإتلاف أعضائه.

كما تلفت الدراسة إلى أن كمية الكاتيكين في الشاي الأسود أقل بـ 12 مرة من الكمية الموجودة في الشاي الأخضر، وهو ما يرجح كفة الأخير في الصراع حول الأكثر فائدة بين الشاي الأخضر والشاي الأسود.

ويقول ريستو إنه يتم تدمير كمية كبيرة من الكاتيكين بواسطة عملية التخمير، وهذا”هو السبب في أن الشاي الأخضر أفضل من الشاي الأسود”.