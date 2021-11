على عكس السائد.. الشاي الأخضر ليس مضادا للأكسدة وهذه هي فوائده

كشفت دراسة حديثة أن الشاي الأخضر لا يحتوي على مضادات أكسدة على عكس المعلومة السائدة والتي وردت في أبحاث قديمة.

وتقول الدراسة الجديدة التي أجريت في المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في مدينة زيورخ السويسرية، إن مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر ليست من مضادات الأكسدة.

وتوصل العلماء في دراستهم المنشورة في مجلة (أغينغ) ​لمعرفة كيفية تأثير الكاتيكين على جسم الإنسان بعد دراسة أجروها على دودة من الديدان الخيطية ووجدوا أن كميات صغيرة من الشاي الأخضر زادت في عمر الدودة.

ووفقًا للباحثين، فإن تخطيط القلب الكهربائي و(إي جي سي جي) يزيدان من ما يعرف بالإجهاد التأكسدي لمدة محدودة، وهو الأمر الذي يزيد الوظائف الوقائية للخلايا، ليلاحظ العلماء تحسنا في شكل الديدان.

Watch the #AgingShort video preview of this week's paper #TrendingWithImpact: "Green tea catechins EGCG and ECG enhance the fitness and lifespan of Caenorhabditis elegans by complex I inhibition."

Read the full paper: https://t.co/5GtyP35fsP #greentea #roundworms #medEd #OA pic.twitter.com/1l1Xj6aZ3D

— Aging-US (@AgingJrnl) October 21, 2021