باحثون في إندونيسيا يربون “بعوضا نافعا” لمكافحة حمى الضنك (فيديو)

توصل باحثون في إندونيسيا إلى طريقة لمكافحة البعوض الحامل للأمراض عن طريق تربية نوع من البعوض يحمل بكتيريا تمنع نمو فيروسات مثل حمى الضنك داخلها.

وتعد بكتيريا “ولبخية” شائعة وتحدث بشكل طبيعي في 60% من أنواع الحشرات، بما في ذلك بعض البعوض وذباب الفاكهة واليعسوب والفراشات.

ولكن البرنامج العالمي للبعوض غير الربحي الذي بادر بهذا البحث قال إنه لم يتم العثور على هذه البكتيريا في بعوض الزاعجة المصرية أو بعوض الحمى الصفراء الحاملة لحمى الضنك.

وقالت بوروانتي وهي من كوادر المجتمع في البرنامج العالمي للبعوض “مبدئيًا نقوم بتربية البعوض النافع”.

وأضافت أن “البعوض الحامل لحمى الضنك سوف يتزاوج مع البعوض الحامل لبكتيريا ولبخية وسينتج عن ذلك بعوض ولبخية-البعوض النافع لذلك حتى لو لدغ الناس فلن يؤثر ذلك عليهم”.

