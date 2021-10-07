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مع الحكيم

المدير الإقليمي للصحة العالمية للجزيرة مباشر: لم نصل بعد لنهاية وباء كورونا (فيديو)

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري خلال المقابلة مع الجزيرة مباشر
6/10/2021

دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري إلى التعامل بحذر مع التذبذب في أرقام الإصابات والوفيات الناتجة عن وباء كورونا المستجد.

وأضاف المنظري في لقاء مع برنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن من الصعب القول بأننا وصلنا إلى نهاية الوباء.

ودعا إلى الالتزام بأسس ومبادئ الصحة العامة والإجراءات الوقائية التي توصي بها جميع النظم الصحية من أجل خفض أعداد الإصابات والوفيات.

كما طالب بنشر مظلة اللقاحات بطريقة سريعة جدا تمكن من الوصول إلى المجتمعات التي تعاني من نقص في الموارد وهشاشة في أنظمتها الصحية.

وأوضح المسؤول الأممي أن منظمة الصحة العالمية تواجه تحديا كبيرا في توفير اللقاحات بأعداد كافية تمكن من تغطية سكان الدول التي تعاني من شح في الموارد.

وذكر أنه تم إعطاء أكثر من 6 مليارات جرعة لقاح حتى الآن على مستوى العالم.

وقال المنظري أن المنظمة تواجه تحديات ضخمة تعرقل وصول العاملين التابعين لها إلى المناطق المختلفة لتقديم الخدمات الصحية، مثل التحديات الأمنية خاصة في الدول والمناطق التي تعاني من الصراعات والنزاعات.

وأضاف أن الصراعات أدت إلى هشاشة النظم الصحية ونقص الموارد وهجرة العقول ونقص الكوادر الطبية وضعف البنية التحتية أو انهيارها.

وذكر المسؤول الأممي أن المنظمة قامت بعدد من الخطوات العملية لضمان وصول اللقاحات، ومن بين تلك الخطوات:

  • تشكيل فرق علمية عالية التدريب وتوزيعها على المناطق الجغرافية المختلفة.
  • دعم المؤسسات الصحية لحفظ جرعات اللقاح بالأجهزة اللازمة على غرار المبردات والثلاجات.
  • توفير سيارات عالية التجهيز لنقل اللقاحات من المدن الرئيسية إلى جميع المناطق.
  • إنشاء مراكز تطعيم في الأماكن العامة كالمدراس والمنشآت الحكومية لسهولة وصول المواطنين إليها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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