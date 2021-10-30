خطوة غير مسبوقة.. بريطانيا تسمح باستخدام السجائر الإلكترونية كعلاج

فتحت الحكومة البريطانية الباب أمام إمكانية إدراج تدخين السجائر الإلكترونية في النظام الصحي العام للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التبغ، لتكون بذلك أول دولة في العالم يسمح فيها بوصف السجائر الإلكترونية كعلاج.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، الجمعة، أنه يسمح بوصف السجائر الإلكترونية “كآلية طبية”.

وقالت في بيان إن الشركات المصنّعة يمكنها أن تخضع منتجاتها لموافقة الهيئة البريطانية للمنتجات الصحية (إم إتش آر إيه) لتسلك المسار عينه المتبع من مصنعي الأدوية.

وفي حال الموافقة، سيتمكن الأطباء من “اتخاذ قرارات تتعلق بكل حالة على حدة عما إذا كان مناسبا وصف سيجارة إلكترونية لمرضى بهدف مساعدتهم على الإقلاع عن التدخين”.

وأضافت الوزارة أنه رغم احتواء السجائر الإلكترونية على النيكوتين وعدم خلوها من المخاطر “إلا أنها أقل ضررا من التبغ”، وذلك بالاستناد إلى دراسات بريطانية وأمريكية.

ولفتت إلى أن السجائر الإلكترونية الموافق عليها طبيا يجب أن تخضع إلى فحوص سلامة “أكثر تشددا”.

ويشكّل التدخين السبب الرئيسي للوفيات المبكرة التي يمكن تفاديها في بريطانيا.

وسجلت البلاد حوالي 64 ألف وفاة جراء التدخين عام 2019.

ورغم أن أعداد المدخنين انخفضت إلى أدنى مستوياتها، لا تزال المملكة المتحدة تضم 6.1 ملايين مدخن.