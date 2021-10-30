أمريكا ترخص بتلقيح الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 11عاما بلقاح”فايزر”

منحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية(FDA) أمس الجمعة، رخصة الاستخدام الطارئ، بتلقيح الأطفال من سن 5 إلى 11 عااما بلقاح فايزر ـ بيونتيك المضاد لكورونا .

ويعد هذا اللقاح هو الأول الذي تسمح الولايات المتحدة باستخدامه لهذه الفئة العمرية حسبما نقلت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، ما يفتح الطريق أمام الإطلاق الوشيك لمرحلة أساسية من حملة التلقيح تشمل حوالى 28 مليون طفل في البلاد.

جاء ذلك بعدما صوت مستشارو اللقاح في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأغلبية 17 صوتًا الثلاثاء الماضي مع امتناع واحد عن التصويت للتوصية بتفويض الاستخدام الطارئ للقاح.

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for children 5 through 11 years of age is administered as a two-dose primary series, 3 weeks apart, but is a lower dose (10 micrograms) than that used for individuals 12 years of age and older (30 micrograms). — U.S. FDA (@US_FDA) October 29, 2021

وأوصى المستشارون بمنح ثلث جرعة اللقاح المستخدمة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر.

وفي مايو/ أيار الماضي منحت هيئة الدواء الأوربية موافقتها على تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 سنة بلقاح فايزر – بيونتيك المضاد لفيروس كورونا.

الفوائد تفوق المخاطر

وقال علماء إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إن الفوائد المحتملة لإعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تفوق بشكل واضح مخاطر الحالات النادرة للإصابة بالتهاب القلب.

ومن بين 3 آلاف طفل تلقوا اللقاح أثناء التجارب السريرية، لم تسجّل أي حالة التهاب في عضلة القلب، ويعتقد الخبراء أن هذا العارض الجانبي يُفترض أن يكون نادراً أكثر لدى الأطفال الصغار مما هو لدى المراهقين، إذ إن العيار الصغير يساعد في ذلك.

وقال مصنعو اللقاح في وقت سابق إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7% ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

وسُجلت في صفوف الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً أكثر من 1.9 مليون إصابة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء في الولايات المتحدة، وأُدخلت أكثر من 8300 حالة من بينها إلى المستشفى وتوفي قرابة 100 طفل.

وكان البيت الأبيض قد أشار إلى أنه مستعدّ لإرسال حوالي 15 مليون جرعة إلى كافة أنحاء البلاد فور صدور قرار الوكالة الأمريكية للأدوية.

بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة عائلة كايزر أواخر سبتمبر/أيلول، فإن حوالي ثلث الأهل قالوا إنهم سيعطون اللقاح لأطفالهم ما إن يصبح متاحاً، وأكد ثلث آخر أنه سينتظر قبل اتخاذ قرار، بينما قال ربع الأهل إنهم لن يعطوا اللقاح لأطفالهم.

كولومبيا تلقح الأطفال بسينوفاك الصيني

على صعيد آخر، أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، أمس الجمعة، أن الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 و11 عاما في كولومبيا سيتمكنون من تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارا من الأحد باستخدام لقاح سينوفاك الصيني.

وكتب الرئيس على تويتر “اعتبارا من 31 أكتوبر/تشرين الأول نفتتح التطعيم ضد كوفيد-19 للأطفال من سن 3 إلى 11 عاما بلقاح سينوفاك”.

Queremos anunciar que a partir de este 31 de octubre, en el marco de la celebración del #DíaDeLosNiños, abrimos la vacunación contra la COVID-19 a niñas y niños de 3 a 11 años, con vacuna de Sinovac. Seguimos impulsando el #PlanNacionalDeVacunación y la presencialidad escolar. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 29, 2021

وقال وزير الصحة فرناندو رويز “الهدف هو تطعيم حوالي 7.1 ملايين طفل في هذه الفئة العمرية”.

ومن غير المحتمل أن يصاب الأطفال بأشكال حادة من المرض، لكن يمكن أن يصابوا بالفيروس ويساهموا بنقله.

وكانت الصين وتشيلي قد سمحتا باستخدام هذا اللقاح للقُصّر.