أمريكا ترخص بتلقيح الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 11عاما بلقاح”فايزر”

منحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية(FDA) أمس الجمعة، رخصة الاستخدام الطارئ، بتلقيح الأطفال من سن 5 إلى 11 عااما بلقاح فايزر ـ بيونتيك المضاد لكورونا .

ويعد هذا اللقاح هو الأول الذي تسمح الولايات المتحدة باستخدامه لهذه الفئة العمرية حسبما نقلت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، ما يفتح الطريق أمام الإطلاق الوشيك لمرحلة أساسية من حملة التلقيح تشمل حوالى 28 مليون طفل في البلاد.

جاء ذلك بعدما صوت مستشارو اللقاح في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأغلبية 17 صوتًا الثلاثاء الماضي مع امتناع واحد عن التصويت للتوصية بتفويض الاستخدام الطارئ للقاح.

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for children 5 through 11 years of age is administered as a two-dose primary series, 3 weeks apart, but is a lower dose (10 micrograms) than that used for individuals 12 years of age and older (30 micrograms).

