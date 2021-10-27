مكون بسيط يحول كوب قهوتك إلى آلة لحرق الدهون.. تعرف عليه

كشفت دراسة أمريكية أن إضافة بعض التوابل وعلى رأسها القرفة يمكن أن يحوّل كوب القهوة إلى آلة تحفز الجسم على الحرق.

وأشارت دراسة أعاد موقع (ميدل إيست إن 24) نشر نتائجها اليوم الأربعاء، إلى أن القرفة وهي أحد أنواع التوابل المنتشرة في جميع المطابخ العالمية “تساعد على حرق مزيد من الدهون وتحسن من التمثيل الغذائي”.

وكشفت دراسة أعدها معهد جامعة ميشيغان للصحة وعلوم الحياة في الولايات المتحدة، أنه بتعريض عينات من الخلايا الدهنية البشرية على مادة تسمى سينمالدهيد ـوهي المادة التي تعطي القرفة طعمها ورائحتها الفريدةـ كانت النتيجة أن هذه الخلايا أنتجت مزيد من الجينات والإنزيمات التي تساعد في حرق الدهون بسرعة كبيرة.

دراسة أمريكية تنصح بإضافة القرفة على كوب القهوة (مواقع إلكترونية)

ورغم أن الدراسة في هذه المرحلة لم تحدد عدد الكيلوغرامات التي يمكننا فقدها برش القرفة على القهوة إلا أن الباحثين اعتبروا أن لإضافة القرفة على القهوة نتائج إيجابية حتى على عملية التمثيل الغذائي.

وتعزز القرفة من فوائد القهوة التي تساعد بشكل عام على تحسين الذاكرة واليقظة وحتى المساهة في إطالة العمر بفضل مضادات الأكسدة القوية التي تحتوي عليها، حسب المصدر ذاته.

بيد أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن المضافات مثل السكر أو الحليب ذات المستويات العالية من الدهون تضعف القيمة الصحية للقهوة.

ووفقا للدراسة، يصبح كوب القهوة صحيًا من عدمه اعتمادًا على الطريقة التي يشرب بها.