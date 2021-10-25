الصحة العالمية: وباء كورونا سينتهي “عندما يختار العالم القضاء عليه”

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، إن وباء كورونا المستجد سينتهي “عندما يختار العالم القضاء عليه”.

وأضاف المسؤول الأممي في مؤتمر ببرلين أن “الأمر في متناول أيدينا، ولدينا كل الأدوات التي نحتاج اليها”.

وأعرب عن أسفه لأن “العالم لم يستخدم هذه الأدوات بحكمة حتى الآن”، مؤكدا أن “الوباء لم ينته بعد” في ظل تسجيل “نحو 50 ألف وفاة أسبوعيا” حول العالم.

وحددت منظمة الصحة العالمية هدفا لتحصين 40% من سكان كل دولة بحلول نهاية العام الجاري، و70% بحلول منتصف عام 2022.

وأبدي مدير المنظمة أسفه باستمرار لتكديس الدول الغنية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وحرمان الدول الفقيرة منها.

وقال في افتتاح “قمة الصحة العالمية”، إن هذا “الهدف قابل للتحقيق ولكن فقط إذا قامت الدول والشركات التي تتحكم في التزويد بترجمة تصريحاتها إلى أفعال”.

وأضاف أن “على البلدان التي وصلت بالفعل إلى هدف 40%، وبينها جميع دول مجموعة العشرين، أن تفسح المجال لتسليم اللقاحات” إلى آلية (كوفاكس) الدولية و(الصندوق الإفريقي لاقتناء اللقاحات) الذي أنشأه الاتحاد الأفريقي.

ودعا تيدروس مصنعي اللقاحات إلى “تشارك المعرفة والتكنولوجيا والتراخيص، فضلا عن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية”.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة فيديو مسجلة إن “انتصار اللقاحات التي تم تطويرها وتقديمها إلى السوق في وقت قياسي، أحبط بسبب مأساة التوزيع غير المتكافئ”.

وأعرب عن أسفه قائلا إن “النزعة القومية وتخزين اللقاحات يعرضاننا جميعا للخطر”.