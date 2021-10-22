أرقام قياسية لإصابات كورونا في روسيا ودارسة تطمئن الحوامل بشأن اللقاح

سجلت روسيا أكثر من 37 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بداية الجائحة، فيما قالت دراسة إن لقاح (أسترازينيكا) آمن للحوامل ولا يضر بالخصوبة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس في روسيا في بيان لها، اليوم الجمعة، “تسجيل 37 ألفاً و141 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة مع 36 ألفاً و339 إصابة الخميس”.

كما شهدت حصيلة وفيات كورونا في البلاد زيادة غير مسبوقة لليوم الرابع على التوالي، بواقع 1064 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1036 وفاة الخميس.

وسجلت روسيا أرقام قياسية من الإصابات خلال الأيام الماضية.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين إغلاق أماكن العمل في أنحاء البلاد خلال الفترة، من 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حتى السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، واعتبار هذا الفترة بمثابة “عطلة من العمل”.

وأرجع المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الوضع بأنه “شديد الصعوبة”. ولم يستبعد احتمال تطبيق المزيد من الإجراءات بعد السابع من نوفمبر.

وأبلغ بوتين السلطات المحلية بالفعل بأنها تملك حق تطبيق المزيد من الإجراءات عند الضرورة.

وأمرت موسكو السكان غير المطعمين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما بالبقاء في منازلهم لستة أشهر بدءا من يوم الاثنين، واعتبارا من الخميس المقبل ستعيد فرض أشد إجراءات إغلاق منذ يونيو/حزيران العام الماضي إذ ستسمح باستمرار فتح المتاجر الأساسية فحسب مثل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت.

وسجلت في روسيا أكثر من 8 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، منها أكثر من 228 ألف وفاة.

لقاح آمن

من جهة أخرى، نشرت دورية (لانسيت) الطبية نتائج دراسة أظهرت أن لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا لا يؤثر سلبا على الحمل أو الخصوبة.

وخضعت 93 متطوعة، أصبحن حوامل أثناء الدراسة لتحليل خصوبة، منهن 50 تلقين اللقاح، والباقيات علاجا وهميا. ولم تظهر الدراسة تأثيرا على الخصوبة بسبب تلقي اللقاح.

وأوضح تحليل النتائج أن معدل الإجهاض تساوى تقريبا بين المجموعتين. كما لم يتم تسجيل ولادة أجنة ميتة أو وفيات بين الأطفال حديثي الولادة. وتبين أن معدلات الخصوبة لم تتأثر بعد تلقي اللقاح.

وتناولت (لانسيت) أربع تجارب من الدراسة، من المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا. وتم استبعاد النساء اللائي كن حوامل بالفعل من المشاركة.

(غيتي)

على صعيد أخر، ذكرت شركة (فايزر) الأمريكية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه بالتعاون مع (بيونتيك) الألمانية، فعال بنسبة 90.7% ضد الحالات التي يظهر عليها أعراض في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عاما، وذلك بحسب وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ونشرت (فايزر) الوثيقة قبل جلسة استماع رئيسية مقررة في 26 أكتوبر الجاري، وتناقش فيها لجنة استشارية إجازة اللقاح للأطفال الصغار.

وتستند نتيجة الفعالية على تجربة اشتملت على 2250 طفلا، بحسب الوثيقة.

وأعلنت فايزر بيانات سلامة جديدة من 2250 طفلا إضافيا شاركوا في التجربة في إطار توسيع للدراسة المطلوبة من هيئة التنظيم الأمريكية. ولم تجد البيانات أي مشاكل جديدة تتعلق بالسلامة وكانت الآثار الجانبية التي لوحظت متسقة مع ما تم ملاحظته سابقا مع اللقاح.